ボクシング世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vs中谷潤人が、2026年5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のLemino生中継情報を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の日程・会場

Lemino

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、2026年5月2日(土)に開催。当日は全7試合が開催され、井上尚弥vs中谷潤人はメインカードとして7試合目に実施される。会場は格闘技の聖地、東京ドームだ。

タイムスケジュールは、開場が13:30。第1試合の開始が15:00予定となっている。終了時刻は当日の進行状況に左右されるが、21:00～22:00頃と見込まれる。

井上尚弥vs中谷潤人は地上波中継なし！Lemino配信情報は？

井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の全7試合はネット『Lemino』がライブ配信を行う。その他、地上波でのテレビ放送などは行われない。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

PPVチケット販売情報

番組：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

当日価格：税込7,150円

販売場所：Lemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZN

※対戦カードや試合時間は今後変更になる場合があります。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

LeminoのPPV購入で見られるコンテンツは？

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」のPPVチケットを購入(※DAZNでの購入は除く)した方を対象に、『Lemino』は特典映像を配信している。メインカードに出場する井上尚弥の過去試合映像や、密着ドキュメンタリーなどが視聴可能だ。

Lemino PPV購入特典映像

井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

Lemino

井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。