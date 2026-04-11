井上尚弥vs中谷潤人のライブビューイングはどこで実施？会場まとめ

ボクシング界で注目を集める世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥vs中谷潤人が5月2日に行われる。
本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のライブビューイングについて、会場など実施概要を紹介する。
井上尚弥vs中谷潤人｜概要
4階級制覇王者としてスーパーバンタム級の頂点に君臨するモンスター・井上尚弥が、2階級制覇を果たした新世代の技巧派・中谷潤人と対戦。日本のみならず、世界のボクシング界が注目する一戦は、5月2日に東京ドームで行われる。
井上vs中谷は、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」のメインカードに組まれている。開始時刻は他試合の進行状況により前後するが、20時頃が予想される。
NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ
- 日時：5月2日(土)15:00開演
- 会場：東京ドーム
対戦カード
|地方
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|上映館
|北海道
|北海道
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|東北
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|フォーラム福島
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|横浜ブルク13、ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ座間、MOVIX橋本、イオンシネマ茅ヶ崎、横須賀HUMAXシネマズ
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|埼玉県
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|MOVIXつくば
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|MOVIX伊勢崎、イオンシネマ高崎
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|MOVIX清水、イオンシネマ富士宮
|愛知県
|ミッドランドスクエアシネマ、イオンシネマワンダー、イオンシネマ名古屋茶屋、ミッドランドシネマ名古屋空港、MOVIX三好、イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ長久手、ユナイテッド・シネマ阿久比、安城コロナシネマワールド、イオンシネマ岡崎、ユナイテッド・シネマ豊橋18
|岐阜県
|イオンシネマ各務原、大垣コロナシネマワールド
|三重県
|イオンシネマ東員、イオンシネマ津南、109シネマズ明和
|近畿
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|京都府
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|滋賀県
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|鹿児島・沖縄
|鹿児島ミッテ10、サザンプレックス、ミハマ7プレックス
井上尚弥vs中谷潤人｜テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法
株式会社NTTドコモ
「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信。形式はPPVとなり、配信チケットは事前販売が6,050円(税込)、当日販売が7,150円(税込)となっている。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約している方であれば「特別な体験価値」特典として、追加料金なしで視聴することが可能だ。
PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。
PPVチケットの購入手順は以下の通り。
- 「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」特設ページへアクセス
- 購入方法を選択し、指定されたサービスのアカウントでログイン(Leminoはdアカウント)
- お支払い情報を入力し、購入完了！
※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。