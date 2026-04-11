井上尚弥vs中谷潤人のライブビューイングはどこで実施？会場まとめ

ボクシング界で注目を集める世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥vs中谷潤人が5月2日に行われる。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のライブビューイングについて、会場など実施概要を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人｜概要

4階級制覇王者としてスーパーバンタム級の頂点に君臨するモンスター・井上尚弥が、2階級制覇を果たした新世代の技巧派・中谷潤人と対戦。日本のみならず、世界のボクシング界が注目する一戦は、5月2日に東京ドームで行われる。

井上vs中谷は、「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」のメインカードに組まれている。開始時刻は他試合の進行状況により前後するが、20時頃が予想される。

NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ

日時：5月2日(土)15:00開演

会場：東京ドーム

対戦カード

地方 都道府県 上映館 北海道 北海道 札幌シネマフロンティア 東北 青森県 イオンシネマ弘前 岩手県 フォーラム盛岡、イオンシネマ江釣子（4/17 OPEN） 宮城県 MOVIX仙台、イオンシネマ新利府、イオンシネマ石巻 山形県 フォーラム山形、イオンシネマ天童 福島県 フォーラム福島 関東 東京都 新宿バルト9、新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、丸の内ピカデリー、T・ジョイPRINCE品川、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、MOVIX亀有、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、MOVIX昭島 神奈川県 横浜ブルク13、ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ座間、MOVIX橋本、イオンシネマ茅ヶ崎、横須賀HUMAXシネマズ 千葉県 T・ジョイ蘇我、京成ローザ10、イオンシネマ幕張新都心、MOVIX柏の葉、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ千葉ニュータウン、成田HUMAXシネマズ 埼玉県 MOVIXさいたま、イオンシネマ越谷レイクタウン、シネマサンシャイン三郷、イオンシネマ春日部、109シネマズ菖蒲、イオンシネマ熊谷、ユナイテッド・シネマ ウニクス上里、T・ジョイ エミテラス所沢 茨城県 MOVIXつくば 栃木県 109シネマズ佐野 群馬県 MOVIX伊勢崎、イオンシネマ高崎 甲信越・北陸 長野県 イオンシネマ須坂、イオンシネマ松本 新潟県 イオンシネマ新潟西、イオンシネマ県央、T・ジョイ長岡 石川県 イオンシネマ金沢フォーラス、シネマサンシャインかほく 東海 静岡県 MOVIX清水、イオンシネマ富士宮 愛知県 ミッドランドスクエアシネマ、イオンシネマワンダー、イオンシネマ名古屋茶屋、ミッドランドシネマ名古屋空港、MOVIX三好、イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ長久手、ユナイテッド・シネマ阿久比、安城コロナシネマワールド、イオンシネマ岡崎、ユナイテッド・シネマ豊橋18 岐阜県 イオンシネマ各務原、大垣コロナシネマワールド 三重県 イオンシネマ東員、イオンシネマ津南、109シネマズ明和 近畿 大阪府 なんばパークスシネマ、あべのアポロシネマ、イオンシネマ大日、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、イオンシネマりんくう泉南、ユナイテッド・シネマ岸和田 京都府 T・ジョイ京都、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ高の原 兵庫県 kino cinema神戸国際、MOVIXあまがさき、イオンシネマ三田ウッディータウン、イオンシネマ明石 滋賀県 イオンシネマ近江八幡 奈良県 ユナイテッド・シネマ橿原 和歌山県 ジストシネマ和歌山 中国 岡山県 イオンシネマ岡山、MOVIX倉敷 広島県 広島バルト11、109シネマズ広島、福山コロナシネマワールド 鳥取県 MOVIX日吉津 島根県 T・ジョイ出雲 山口県 MOVIX周南 四国 香川県 イオンシネマ宇多津 愛媛県 シネマサンシャイン エミフルMASAKI、イオンシネマ今治新都市 徳島県 イオンシネマ徳島 九州・沖縄 福岡県 T・ジョイ博多、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、シネマサンシャイン飯塚、T・ジョイ久留米、セントラルシネマ大牟田 佐賀県 イオンシネマ佐賀大和 熊本県 熊本ピカデリー 大分県 T・ジョイ パークプレイス大分、セントラルシネマ三光 宮崎県 セントラルシネマ宮崎 鹿児島・沖縄 鹿児島ミッテ10、サザンプレックス、ミハマ7プレックス

井上尚弥vs中谷潤人｜テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

株式会社NTTドコモ

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』で生配信。形式はPPVとなり、配信チケットは事前販売が6,050円(税込)、当日販売が7,150円(税込)となっている。また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約している方であれば「特別な体験価値」特典として、追加料金なしで視聴することが可能だ。

PPVチケットの販売期間は2026年3月18日(水)12:00～5月10日(日)23:59まで。見逃し配信期間は、試合終了後～2026年5月31日(日)23:59までとなっている。

PPVチケットの購入手順は以下の通り。

※配信情報は2026年4月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。