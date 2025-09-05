テニスのグランドスラム「全米オープン」は、日本時間の2025年9月5日(金)に準決勝が開催。大坂なおみが、世界ランク9位のアマンダ・アニシモバ（アメリカ）と対戦する。

本記事では、グランドスラム「全米オープン」準決勝、大坂なおみ対アマンダ・アニシモバのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

大坂なおみ対アマンダ・アニシモバの試合日時・開始時間は？

準決勝ではアメリカのアマンダ・アニシモバ(世界ランク9位)と対戦する。

【全米オープン準決勝 試合概要】

大会：グランドスラム 全米オープン2025 準決勝

対戦カード：大坂なおみ vs アマンダ・アニシモバ

日時：2025年9月5日(金) 午前9時10分開始予定／日本時間

※試合開始時間は前後する可能性あり

大坂なおみ出場！全米オープン準決勝のテレビ放送・ネット配信予定

準決勝の大坂なおみvsアマンダ・アニシモバ戦をはじめ、全米オープンテニス2025はWOWOWが初日から最終日まで全日放送予定。ネット『WOWOWオンデマンド』でも、同時ライブ配信が行われる。

その他の地上波・民放・BSテレビ放送、ネット配信サービス(AmazonやU-NEXT、DAZNなど)での中継は実施されない。

全米オープンテニス準決勝のWOWOW視聴方法

WOWOWオンデマンドならすぐに視聴可能！

WOWOWオンデマンドなら面倒な手続きは不要。ネット配信での視聴であれば、登録後すぐに視聴が可能となる。

■WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

全米オープンテニス女子シングルス｜日本人の歴代最高成績は？

大坂なおみが2018年に全米オープン女子シングルス初優勝。決勝でセリーナ・ウィリアムズ(アメリカ)を破り、男女通じてシングルスでは日本人としてグランドスラム初優勝を飾った。

大坂は2020年の全米オープンも制覇。全豪オープンも2度優勝しており、グランドスラム通算4度のタイトルを獲得している。

今大会で大坂は、出産からの復帰後初のツアー優勝および、3度目の全米オープン制覇を狙う。

