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なでしこジャパンvsアメリカ3連戦はABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴
Yuta Tokuma

なでしこジャパンvsアメリカ第3戦は地上波なし！ABEMAで独占ライブ配信

なでしこジャパンvsアメリカ第3戦は地上波放送なし！ABEMA独占ライブ配信の視聴方法・無料で見る手順・対応デバイスを紹介。

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なでしこジャパンのアメリカ戦3連戦はABEMA独占配信！

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サッカー女子日本代表・なでしこジャパンは、日本時間4月18日にアメリカ代表と対戦。同試合はアメリカとの3連戦3戦目となる。

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本記事では、本記事では、なでしこジャパンvsアメリカ代表 第3戦の中継予定について紹介する。

なでしこジャパンvsアメリカ代表 第3戦の開催日程

なでしこジャパン(日本女子代表)がアメリカ女子代表と対戦するシリーズ第3戦は、日本時間2026年4月18日(土)に実施される。2027年W杯出場を決めているなでしこジャパンにとって、アメリカとの連戦は重要な強化試合となる。

試合会場はアメリカ合衆国コロラド州コマースシティにあるディックス・スポーティング・グッズ・パーク。日本時間では午前10時キックオフ予定となっている。

この連戦で1勝1敗としているなでしこジャパンが、3戦目でどのような試合運びを見せるかが注目ポイント。シリーズのスタートを飾る試合として、戦術面やコンディションの完成度が問われる重要な局面となる。

  • 試合：第3戦
  • 日程(日本時間)：2026年4月18日(土)
  • キックオフ：10:00
  • 会場：ディックス・スポーティング・グッズ・パーク(コマースシティ)

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なでしこジャパンvsアメリカ第3戦は地上波なし！ABEMAで独占ライブ配信

なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表が対戦する第3戦は、地上波でのテレビ中継が行われないことが決定している。テレ朝やNHKを含む主要局での放送は予定されておらず、従来のテレビ視聴は不可となる。

今回のシリーズは『ABEMA』による独占無料ライブ配信が実施され、視聴はオンライン配信が中心となる。スマートフォンやPCはもちろん、Fire TV Stickなどのデバイスを活用することでテレビ画面でも観戦可能だ。

無料で視聴できる点も大きなポイントで、時間帯が早朝となる第1戦でも見逃し配信を活用すれば後から視聴することができる。視聴手段はABEMA一択となるため、事前に環境を整えておくことが重要だ。

  • ABEMA：〇(無料ライブ配信・独占)
  • テレビ朝日：×
  • NHK：×
  • BS放送：×

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アメリカ代表戦のおすすめ視聴方法

abema usa japan(C)AbemaTV,Inc.

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

  1. ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
  2. 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
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※「ABEMAプレミアム」対象作品は「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。
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