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なでしこジャパンvsアメリカ3連戦はABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴
Yuta Tokuma

なでしこジャパン対アメリカ第3戦はどこで見られる？ABEMA・NHK・テレ朝は？

なでしこジャパン対アメリカ第3戦はどこで見られるのか。ABEMA・NHK・テレ朝などの放送配信予定を紹介。

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サッカー女子日本代表・なでしこジャパンは日本時間4月18日、アメリカ代表との3連戦3戦目に臨む。

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本記事では、本記事では、なでしこジャパンvsアメリカ代表 第3戦はどこで見ることができるのか。放送・配信予定を紹介する。

なでしこジャパンvsアメリカ代表 第3戦の開催日程

なでしこジャパン(日本女子代表)は2026年4月にアメリカ遠征を実施。アメリカ代表と3連戦を戦う。日本時間4月18日(土)には3連戦の第3戦が行われる。

試合会場はアメリカ合衆国コロラド州コマースシティにあるディックス・スポーティング・グッズ・パーク。日本時間では午前10時キックオフ予定となっている。

項目内容
試合第3戦
日程(日本時間)2026年4月18日(土)
キックオフ10:00
会場ディックス・スポーティング・グッズ・パーク(コマースシティ)

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なでしこジャパンvsアメリカ第3戦はどこで見られる？

なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表が対戦する第3戦は、『ABEMA』で独占無料ライブ配信される。

したがってアメリカ戦は、テレビ中継が行われない。テレ朝やNHKなどの地上波放送は予定されておらず、テレビ視聴はできない。

放送/配信

  • ABEMA：〇(無料ライブ配信・独占)
  • テレビ朝日：×
  • NHK：×
  • BS放送：×

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アメリカ代表戦のおすすめ視聴方法

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なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

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