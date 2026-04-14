サッカー女子日本代表・なでしこジャパンは、アメリカ代表と日本時間4月15日にアメリカ代表と対戦。同試合はアメリカとの3連戦2戦目となる。

本記事では、本記事では、なでしこジャパンvsアメリカ代表 第2戦の中継予定について紹介する。

なでしこジャパンvsアメリカ代表 第2戦の開催日程

なでしこジャパン(日本女子代表)がアメリカ女子代表と対戦するシリーズ第2戦は、日本時間2026年4月15日(水)に実施される。2027年W杯出場を決めているなでしこジャパンにとって、アメリカとの連戦は重要な強化試合となる。

試合会場はアメリカ合衆国ワシントン州シアトルにあるルーメン・フィールド。日本時間では午前11時キックオフ予定となっている。

アウェー環境で迎える一戦となる中で、なでしこジャパンがどのような試合運びを見せるかが注目ポイント。シリーズのスタートを飾る試合として、戦術面やコンディションの完成度が問われる重要な局面となる。

試合：第1戦

日程(日本時間)：2026年4月15日(水)

キックオフ：11:00

会場：ルーメン・フィールド(シアトル)

なでしこジャパンvsアメリカ第2戦は地上波なし！ABEMAで独占ライブ配信

なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表が対戦する第2戦は、地上波でのテレビ中継が行われないことが決定している。テレ朝やNHKを含む主要局での放送は予定されておらず、従来のテレビ視聴は不可となる。

今回のシリーズは『ABEMA』による独占無料ライブ配信が実施され、視聴はオンライン配信が中心となる。スマートフォンやPCはもちろん、Fire TV Stickなどのデバイスを活用することでテレビ画面でも観戦可能だ。

無料で視聴できる点も大きなポイントで、時間帯が早朝となる第1戦でも見逃し配信を活用すれば後から視聴することができる。視聴手段はABEMA一択となるため、事前に環境を整えておくことが重要だ。

ABEMA：〇(無料ライブ配信・独占)

テレビ朝日：×

NHK：×

BS放送：×

アメリカ代表戦のおすすめ視聴方法

(C)AbemaTV,Inc.

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

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