なでしこジャパンvsアメリカ 第3戦の地上波・NHK・BS・CSテレビ放送は？中継予定まとめ

サッカー日本女子日本代表・なでしこジャパンは2026年4月、アメリカ代表との3連戦に臨む。

本記事では、本記事では、なでしこジャパンvsアメリカ代表 第3戦の地上波放送の有無や、テレ朝・NHKでの中継予定について紹介する。

なでしこジャパンvsアメリカ代表の第3戦はいつ？

なでしこジャパン(日本女子代表)がアメリカ女子代表と対戦する3連戦の3戦目は、日本時間2026年4月18日(土)に開催される。

試合はアメリカ合衆国コロラド州コマースシティのディックス・スポーティング・グッズ・パークで行われ、日本時間では18日10:00キックオフ予定だ。

項目 内容 試合 第3戦 日程(日本時間) 2026年4月18日(土) キックオフ 10:00 会場 ディックス・スポーティング・グッズ・パーク(コマースシティ)

なでしこジャパンvsアメリカ代表 第3戦の地上波放送はある？テレ朝・NHKの中継予定

なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表が対戦する第3戦について、地上波でのテレビ中継の有無に注目が集まっているが、結論としてテレ朝やNHKを含めた地上波での放送予定は発表されていない。

今回の3連戦は配信サービス『ABEMA』による独占無料ライブ配信となっており、テレビ中継は実施されない形となる。そのため、従来のように地上波やBSで視聴することはできず、オンライン配信を通じた観戦が前提となる。

スマートフォンやPCに加え、Fire TV Stickなどのデバイスを利用することでテレビ画面での視聴も可能だが、あくまでABEMA経由での視聴が必要となる点には注意が必要だ。

放送・配信 中継有無 ABEMA 〇(無料ライブ配信) テレビ朝日 × NHK × BS放送 ×

アメリカ代表戦のおすすめ視聴方法

(C)AbemaTV,Inc.

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」対象作品は「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

なでしこジャパンの関連情報