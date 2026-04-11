なでしこジャパンvsアメリカ 第1戦の地上波中継は？テレ朝・NHKの放送はある？

なでしこジャパンvsアメリカ代表の第1戦に向けて、地上波でのテレビ中継があるのかに注目が集まっている。

本記事では、本記事では、なでしこジャパンvsアメリカ代表 第1戦の地上波放送の有無や、テレ朝・NHKでの中継予定について紹介する。

なでしこジャパンvsアメリカ代表の第1戦はいつ？

なでしこジャパン(日本女子代表)がアメリカ女子代表と対戦する3連戦の初戦は、2026年4月12日(日)に開催される。世界トップクラス同士の対決となるこのカードは、シリーズ全体の流れを左右する重要な一戦だ。

試合はアメリカ・カリフォルニア州サンノゼのペイパル・パークで行われ、日本時間では早朝6時30分キックオフ予定。時差の影響により国内では早い時間帯での試合となるが、注目度の高い対戦として多くの関心を集めている。

本試合はアウェーでの戦いとなり、なでしこジャパンにとってはコンディションや戦術面の対応力が問われる場面となる。強豪アメリカ相手にどのような入りを見せるか、シリーズの行方を占う上でも見逃せない初戦となる。

項目 内容 試合 第1戦 日程(日本時間) 2026年4月12日(日) キックオフ 6:30 会場 ペイパル・パーク(サンノゼ)

なでしこジャパンvsアメリカ代表 第1戦の地上波放送はある？テレ朝・NHKの中継予定

なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表が対戦する第1戦について、地上波でのテレビ中継の有無に注目が集まっているが、結論としてテレ朝やNHKを含めた地上波での放送予定は発表されていない。

今回の3連戦は配信サービス『ABEMA』による独占無料ライブ配信となっており、テレビ中継は実施されない形となる。そのため、従来のように地上波やBSで視聴することはできず、オンライン配信を通じた観戦が前提となる。

スマートフォンやPCに加え、Fire TV Stickなどのデバイスを利用することでテレビ画面での視聴も可能だが、あくまでABEMA経由での視聴が必要となる点には注意が必要だ。

放送・配信 中継有無 ABEMA 〇(無料ライブ配信) テレビ朝日 × NHK × BS放送 ×

アメリカ代表戦のおすすめ視聴方法

(C)AbemaTV,Inc.

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

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※「ABEMAプレミアム」対象作品は月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。

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