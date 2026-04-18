なでしこジャパン、アメリカ代表との3連戦最後は0-3完敗…遠征は1勝2敗で終了

なでしこジャパン（女子日本代表）は17日、女子アメリカ代表との親善試合に臨んだ。

3月に行われたアジアカップで優勝したなでしこジャパン。大会後にニールセン監督が退任し、狩野倫久監督代行の下で4月は強豪アメリカ代表との3連戦に挑むことになった。12日の1戦目は1-2で敗れたが、14日の第2戦は浜野まいかの決勝ゴールで1-0と勝利。1勝1敗で第3戦目へ挑んでいる。

長谷川唯や谷川萌々子らが先発したなでしこジャパンは、開始早々にセットプレーから古賀塔子が決定機を迎えたものの、25分に北川ひかるが途中交代を強いられると、その後はアメリカの猛攻を浴びることに。何度も自陣ボックス付近でチャンスを作られるが、GK平尾知佳がファインセーブを連発。守備陣の奮闘で失点を許さず、スコアレスで前半を折り返す。

後半頭に3選手を入れ替えたなでしこジャパンだが、47分にもいきなり決定的なチャンスを許し、GK平尾知佳がファインセーブで凌ぐ。しかしその直後、CKからギルマにネットを揺らされ、ついに先制ゴールを許している。

その後も押し込まれるなでしこジャパンは、56分に速攻からラヴェルにネットを揺らされて追加点を許す。さらに64分、再びセットプレーからウェズリーに3点目を奪われた。試合はこのまま終了し、なでしこジャパンは0-3で敗戦。アメリカとの3連戦は、1勝2敗に終わっている。