なでしこジャパン、内田篤人氏＆近賀ゆかり氏がコーチ就任！「私自身の指導経験はまだ限られていますが…」

JFA（日本サッカー協会）は18日、なでしこジャパン（女子日本代表）のコーチに内田篤人氏と近賀ゆかり氏が就任することを発表した。

3月に開催されたAFC女子アジアカップで2大会ぶり3度目の優勝を果たしたなでしこジャパン。その後ニルス・ニールセン監督が契約満了を持って退任すると、その直後のアメリカ遠征でチームを率いた狩野倫久氏が新監督に就任していた。

そして18日に行われた監督就任会見にて、新コーチが発表。男子日本代表として2度のワールドカップ出場を経験している内田篤人氏、さらに2011年女子ワールドカップ優勝経験者である近賀ゆかり氏がコーチに就任することが明らかとなった。コーチ就任に際し、両者のメッセージは以下の通り。

■内田篤人氏コメント

「2年前に1試合だけ、なでしこジャパンのコーチを務めさせていただいた際、選手同士のコミュニケーションの多さがとても印象に残っています。チームをより良くするために、選手たちが互いに意見を交わして粘り強くトライする姿が強く心に残りました。私自身の指導経験はまだ限られていますが、選手として感じてきたことや、これまで外から見て感じたことを伝えることはできると思っています。チームとして、そして選手一人一人がさらに成長していけるよう、全力でサポートしていきます。再び日の丸を背負い世界と戦えること、そして狩野倫久監督のもと、世界一奪還を本気で目指すチームの一員になれることに、今から大きな期待と責任を感じています。頑張ります！」

■近賀ゆかり氏コメント

「これまでJFAロールモデルコーチを務めてまいりましたが、このたび、なでしこジャパンのコーチに就任することとなりました。引退からまだ1年という中で、このような責任ある役割を任せていただくことに、驚きとともに身の引き締まる思いです。私は、選手たちを成長させるという立場よりも、狩野倫久監督をはじめ、選手、コーチングスタッフ、チームスタッフとともに、世界一という目標に向かって課題に向き合い、それぞれの持つ力や日本の良さ・強さを最大限に引き出していけるような役割を担っていきたいと思っています。また、ファン・サポーターの皆さま、サッカーファミリー、そして歴代のなでしこジャパンの皆さまを含め、関わるすべての方々のお力をお借りしながら、女子ワールドカップへと向かっていきたいと思います。ぜひ、なでしこジャパンへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」

なでしこジャパンの次戦は6月6日、YANMAR HANASAKA STADIUMで南アフリカ代表と対戦する。