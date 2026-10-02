「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のサッカー女子決勝で、日本女子代表(なでしこジャパン)が北朝鮮女子代表と対戦する。
本記事では、なでしこジャパンが出場するサッカー女子決勝の地上波テレビ放送・TVer配信予定をまとめている。
なでしこジャパンの決勝はどこで見られる？
アジア競技大会・女子サッカー競技決勝の日本vs北朝鮮は、地上波『TBS系列』が録画放送する一方で、U-NEXTがリアルタイムでライブ配信を行う。
このため、試合をライブで見られるのはU-NEXTのみとなる。
チャンネル
形態
生中継
録画放送
U-NEXT
ネット
〇
〇
TBS系列
地上波テレビ
なし
〇
TVer
ネット
なし
ディレイ配信
なでしこジャパンのアジア大会試合日程・テレビ放送・ネット配信
開始日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
9/14(月)19:30
日本 vs タイ
なし
9/17(木)19:30
ベトナム vs 日本
なし
9/21(月・祝)19:30
日本 vs チャイニーズ・タイペイ
TBS系列
9/25(金)19:30
準々決勝
TBS系列
9/29(火)19:30
準決勝
TBS系列(録画)
10/2(金)19:30
決勝
TBS系列(録画)
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。
なでしこジャパンvs北朝鮮はU-NEXT独占配信！無料トライアルで視聴可能U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子競技決勝、日本vs北朝鮮は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
なでしこジャパン｜アジア大会のメンバーリスト
背番号
ポジション
選手名
所属
1
GK
浅野 菜摘
ちふれASエルフェン埼玉
12
GK
福田 史織
三菱重工浦和レッズレディース
23
GK
大場 朱羽
レンジャーズFC／スコットランド
5
DF
瀬野 有希
ちふれASエルフェン埼玉
19
DF
水野 蕗奈
INAC神戸レオネッサ
4
DF
後藤 若葉
三菱重工浦和レッズレディース
2
DF
鈴木 菫
ジェフ千葉レディース
3
DF
大箸 桜子
東洋大
13
DF
桑原 藍
INAC神戸レオネッサ
10
MF
成宮 唯
INAC神戸レオネッサ
18
MF
祐村 ひかる
ノジマステラ神奈川相模原
14
MF
塩越 柚歩
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
22
MF
中嶋 淑乃
サンフレッチェ広島レジーナ
17
MF
宝田 沙織
セレッソ大阪ヤンマーレディース
6
MF
柳瀬 楓菜
サンフレッチェ広島レジーナ
15
MF
伊東 珠梨
ノジマステラ神奈川相模原
8
MF
榊原 琴乃
三菱重工浦和レッズレディース
9
FW
上野 真実
サンフレッチェ広島レジーナ
7
FW
浜田 芽来
RB大宮アルディージャWOMEN
11
FW
神谷 千菜
サンフレッチェ広島レジーナ
21
FW
西尾 葉音
RB大宮アルディージャWOMEN
16
FW
生田 七彩
ちふれASエルフェン埼玉
20
FW
辻澤 亜唯
INAC神戸レオネッサ
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。