「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のサッカー女子決勝で、日本女子代表(なでしこジャパン)が北朝鮮女子代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパンが出場するサッカー女子決勝の地上波テレビ放送・TVer配信予定をまとめている。

なでしこジャパンの決勝はどこで見られる？

アジア競技大会・女子サッカー競技決勝の日本vs北朝鮮は、地上波『TBS系列』が録画放送する一方で、U-NEXTがリアルタイムでライブ配信を行う。

このため、試合をライブで見られるのはU-NEXTのみとなる。

チャンネル 形態 生中継 録画放送 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇 〇 TBS系列 地上波テレビ なし 〇 TVer ネット なし ディレイ配信

なでしこジャパンのアジア大会試合日程・テレビ放送・ネット配信

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/14(月)19:30 日本 vs タイ なし U-NEXT 9/17(木)19:30 ベトナム vs 日本 なし U-NEXT 9/21(月・祝)19:30 日本 vs チャイニーズ・タイペイ TBS系列 U-NEXT 9/25(金)19:30 準々決勝

日本 vs フィリピン TBS系列 U-NEXT 9/29(火)19:30 準決勝

日本 vs 韓国 TBS系列(録画) U-NEXT 10/2(金)19:30 決勝

日本 vs 北朝鮮 TBS系列(録画) U-NEXT

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

なでしこジャパンvs北朝鮮はU-NEXT独占配信！無料トライアルで視聴可能

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子競技決勝、日本vs北朝鮮は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

なでしこジャパン｜アジア大会のメンバーリスト

背番号 ポジション 選手名 所属 1 GK 浅野 菜摘 ちふれASエルフェン埼玉 12 GK 福田 史織 三菱重工浦和レッズレディース 23 GK 大場 朱羽 レンジャーズFC／スコットランド 5 DF 瀬野 有希 ちふれASエルフェン埼玉 19 DF 水野 蕗奈 INAC神戸レオネッサ 4 DF 後藤 若葉 三菱重工浦和レッズレディース 2 DF 鈴木 菫 ジェフ千葉レディース 3 DF 大箸 桜子 東洋大 13 DF 桑原 藍 INAC神戸レオネッサ 10 MF 成宮 唯 INAC神戸レオネッサ 18 MF 祐村 ひかる ノジマステラ神奈川相模原 14 MF 塩越 柚歩 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 22 MF 中嶋 淑乃 サンフレッチェ広島レジーナ 17 MF 宝田 沙織 セレッソ大阪ヤンマーレディース 6 MF 柳瀬 楓菜 サンフレッチェ広島レジーナ 15 MF 伊東 珠梨 ノジマステラ神奈川相模原 8 MF 榊原 琴乃 三菱重工浦和レッズレディース 9 FW 上野 真実 サンフレッチェ広島レジーナ 7 FW 浜田 芽来 RB大宮アルディージャWOMEN 11 FW 神谷 千菜 サンフレッチェ広島レジーナ 21 FW 西尾 葉音 RB大宮アルディージャWOMEN 16 FW 生田 七彩 ちふれASエルフェン埼玉 20 FW 辻澤 亜唯 INAC神戸レオネッサ

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。