女子サッカーなでしこジャパンの海外組一覧｜長谷川唯・谷川萌々子など

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FIFA女子ランキングで5位につける日本女子代表（なでしこジャパン）。2011年女子ワールドカップを制して世界の強豪の仲間入りを果たした同チームには、現在多くの選手が国外のクラブに在籍。UEFA女子チャンピオンズリーグといった大舞台でも複数の選手が活躍している。

本記事では、なでしこジャパンでプレーする海外組を紹介する。

※2026年10月の欧州遠征招集メンバーを基に作成

※年齢・所属は2026年10月27日現在

なでしこジャパンの海外組一覧

2026年10月の欧州遠征では、25選手が選出（離脱・追加招集組を含む）され、そのうち23選手が日本国外でプレー。内訳としては、18選手が欧州、5選手はアメリカ、2選手が日本国内でプレーしている。また、マンチェスター・シティに在籍する長谷川唯、山下杏也加、藤野あおば、チェルシーの浜野まいか、バイエルン・ミュンヘンの谷川萌々子、ユヴェントスの千葉玲海菜の6選手が今季の欧州最高峰のクラブコンペティション、UEFA女子チャンピオンズリーグに出場している。

■なでしこジャパン海外組一覧

欧州組

所属クラブ 選手名 Pos. 生年月日 マンチェスター・シティ

（イングランド） 山下杏也加 * GK 1995/09/29 (31歳) 長谷川唯 * MF 1997/01/29 (29歳) 藤野あおば * MF 2004/01/27 (22歳) アストン・ヴィラ

（イングランド） 大熊茜 GK 2004/09/18 (22歳) 土方麻椰 FW 2004/04/13 (22歳) エバートン

（イングランド） 北川ひかる DF 1997/05/10 (29歳) 石川璃音 DF 2003/07/04 (23歳) 林穂之香 MF 1998/05/19 (28歳) チェルシー

（イングランド） 浜野まいか * MF 2004/05/09 (22歳) トッテナム

（イングランド） 古賀塔子 DF 2006/01/06 (20歳) ブライトン

（イングランド） 清家貴子 MF 1996/08/08 (30歳) リバプール

（イングランド） 長野風花 MF 1999/03/09 (27歳) マンチェスター・ユナイテッド

（イングランド） 宮澤ひなた MF 1999/11/28 (26歳) クリスタル・パレス

（イングランド） 角田楓佳 MF 2004/10/24 (22歳) レンジャーズ

（スコットランド） 大場朱羽 GK 2002/07/11 (24歳) バイエルン・ミュンヘン

（ドイツ） 谷川萌々子 * MF 2005/05/07 (21歳) ヴェルダー・ブレーメン

（ドイツ） 島田芽依 FW 2002/05/08 (24歳) ユヴェントス

（イタリア） 千葉玲海菜 * MF 1999/04/30 (27歳)

*：UEFA女子チャンピオンズリーグ出場

北米組

所属クラブ 選手名 ポジション 生年月日 (年齢) ユタ・ロイヤルズ

（アメリカ） 守屋都弥 DF 1996/08/22 (30歳) 三浦成美 MF 1997/07/03 (29歳) 田中美南 FW 1994/04/28 (32歳) デンバー・サミットFC

（アメリカ） 山本柚月 DF 2002/09/01 (24歳) ノースカロライナ・カレッジ

（アメリカ） 白垣うの DF 2005/10/11 (21歳)

女子チャンピオンズリーグ2026-27｜放送・配信

欧州最高峰のクラブコンペティション、UEFA女子チャンピオンズリーグ(女子CL)は、『WOWOW』『WOWOWオンデマンド』で注目試合をライブ配信。さらに、今季からは『Leminoプレミアム』でも10月以降の全試合をライブ・アーカイブ配信予定だ。

サービス 料金(税込) 配信内容 CL・EL 2026-27シーズンパス

(2026/10/31(土)まで販売) 12,100円 CLリーグフェーズ～決勝 全試合

ELリーグフェーズ～決勝 全試合

ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

女子CLリーグフェーズ～決勝 注目試合 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) CLリーグフェーズ～決勝 全試合

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女子CLリーグフェーズ～決勝 注目試合 Leminoプレミアム 1,540円(月額) 31日間無料トライアルあり CLリーグフェーズ～決勝 全試合

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女子CLリーグフェーズ～決勝 全試合 ※2026年10月以降

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Lemino

『Leminoプレミアム』では2026-27シーズンの女子CLチャンピオンズリーグをリーグフェーズから決勝まで全試合ライブ・アーカイブ配信を実施。また、UEFAチャンピオンズリーグの予選プレーオフ～決勝、UEFAヨーロッパリーグをリーグフェーズ～決勝まで全試合ライブ＆アーカイブ配信。リーグフェーズの一部試合はアーカイブ配信のみ視聴可能となる。その他、UEFAカンファレンスリーグも注目試合をライブ・アーカイブ配信の予定だ。

31日間の無料トライアルに登録することで、期間中はCLだけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて0円で見放題だ。

また、プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、この機会にまずは気軽に体験利用から始めてみるのがおすすめだ。

※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです。

※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。