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Japan v Canada - Women's International FriendlyGetty Images Sport
【アジア競技大会・女子サッカー】日本対ベトナム戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

サッカー女子日本vsベトナムは地上波中継なし！なでしこ第2戦はU-NEXTで独占ライブ配信

日本

【アジア競技大会2026】サッカー女子日本vsベトナムのテレビ地上波テレビ放送は？U-NEXT独占配信、視聴方法を紹介。

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なでしこジャパンは、第20回アジア競技大会に臨む。

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本記事では、なでしこジャパンのアジア大会ベトナム戦について、地上波テレビ放送、無料ネット配信を紹介する。

サッカー女子日本vsベトナムはいつ？

第20回アジア競技大会の女子サッカー・グループステージ第2戦、日本女子代表vsベトナム女子代表は、2026年9月17日(木)に行われる。

キックオフは19:30予定。会場は静岡県の小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなる。

項目

内容

対戦カード

日本女子代表 vs ベトナム女子代表

大会

第20回アジア競技大会 女子サッカー グループステージ第2戦

日程

2026年9月17日(木)

キックオフ

19:30

会場

小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

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サッカー女子日本vsベトナムは地上波中継はある？

第20回アジア競技大会の女子サッカー・グループステージ第2戦、日本女子代表vsベトナム女子代表は、地上波テレビでの中継は予定されていない。

TBS系列での放送はなく、テレビで試合を視聴することはできない。観戦を予定している場合は、ネット配信など別の視聴方法を確認しておきたい。

視聴方法

サービス

放送予定

地上波

TBS系列

なし

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サッカー女子日本vsベトナムのネット配信は？

第20回アジア競技大会の女子サッカー初戦、日本代表vsベトナム代表は、U-NEXTで独占ライブ配信される予定となっている。

U-NEXTの月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能。初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。

配信サービス

配信予定

料金・視聴方法

U-NEXT

独占ライブ配信

月額プラン対象、31日間無料トライアルあり

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サッカー女子日本vsベトナムのおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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