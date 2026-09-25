なでしこジャパン・アジア大会準々決勝の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)は準々決勝に臨む。

本記事では、なでしこジャパンのアジア大会準々決勝について、地上波テレビ放送、TVer無料配信について紹介する。

なでしこジャパン・アジア大会準々決勝の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)は準々決勝でフィリピン女子代表と対戦する。

日本はグループEを3戦全勝、20得点無失点で首位通過。準々決勝は2026年9月25日(金)19:30にキックオフ予定で、小笠山総合運動公園エコパスタジアムで行われる。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子サッカー 準々決勝 対戦カード 日本 vs フィリピン 日程 2026年9月25日(金) キックオフ 19:30 会場 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

なでしこジャパン準々決勝の地上波テレビ放送・TVer無料配信はある？

女子サッカー準々決勝の日本vsフィリピンは、地上波TBS系列で放送が予定されている。ただし、現時点では生中継となるのか、録画放送となるのかは明らかになっていない。

TVerについては、地上波放送に合わせた無料配信が実施されるか現時点では発表されていない。

一方、U-NEXTでは19:30から日本vsフィリピンをライブ配信予定。キックオフからリアルタイムで試合を視聴したい場合は、U-NEXTをチェックしておきたい。試合終了後の見逃し配信にも対応する予定だ。

放送・配信サービス 開始時間 放送・配信予定 TBS系列 未定 放送予定あり。生中継か録画放送かは現時点で未発表 TVer 未発表 日本vsフィリピンの無料配信実施有無は未発表 U-NEXT 19:30～ 独占ライブ配信・見逃し配信予定

サッカー女子アジア競技大会準々決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。