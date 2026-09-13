なでしこジャパン・アジア大会初戦の地上波テレビ放送はある？無料配信・視聴方法まとめ

なでしこジャパンは、第20回アジア競技大会の初戦に臨む。
本記事では、なでしこジャパンのアジア大会初戦について、地上波テレビ放送、無料ネット配信を紹介する。
なでしこジャパン・アジア大会初戦の日程は？
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)に出場するなでしこジャパンは、2026年9月14日(月)に初戦を迎える。
初戦の相手はタイ女子代表で、キックオフは19:30予定。会場は静岡県の小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなる。
項目
内容
対戦カード
日本女子代表 vs タイ女子代表
大会
第20回アジア競技大会
日程
2026年9月14日(月)
キックオフ
19:30
会場
小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)
なでしこジャパン・アジア大会初戦の地上波テレビ放送・無料配信はある？
第20回アジア競技大会の女子サッカー初戦、日本代表vsタイ代表は、地上波のTBS系列でテレビ放送されない。また、TVerでの無料ライブ配信も予定されていない。
視聴方法
サービス
放送・配信
地上波
TBS系列
なし
無料ネット配信
TVer
なし
なでしこジャパン・アジア大会初戦のネット配信は？
第20回アジア競技大会の女子サッカー初戦、日本代表vsタイ代表は、U-NEXTで独占ライブ配信される予定となっている。
U-NEXTの月額プラン加入者は追加料金なしで視聴可能。初回登録者は31日間の無料トライアルを利用できる。
配信サービス
配信予定
料金・視聴方法
独占ライブ配信
月額プラン対象、31日間無料トライアルあり
なでしこジャパンvsタイのおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー女子日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。