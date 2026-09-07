NAC、十分と判断しカール・フーフケンス監督を解任

NACはカール・フーフェケンス監督との契約を即時解除した。クラブが月曜日に発表した。

NACは、テクニカルディレクターのペーター・マース氏とゼネラルディレクターのレムコ・オーフェルシール氏による共同声明の中で、監査役会全体の満場一致の支持を受けた上で、次のように伝えている。「この夏、フーフェケンスとは徹底的な評価を行った。残念ながら、その評価で挙がったいくつかの改善点が実現されず、NACは今この決断を下さざるを得ないと感じている」

降格組のNACは、エールステ・ディヴィジの今季開幕で波のあるスタートを切っていた。TOPオスとヨング・アヤックスに勝利した後、ローダJCと引き分け、VVVフェンローとRKCワールワイクに敗戦。NACは先週金曜日、RKCに2-4で敗れたが、その試合ではレオ・グライムルが前半のうちに退場処分を受けていた。

ブレダのクラブは、降格後すぐにフーフェケンスと今後も続けるかどうかを決められずにいた。一方で、このベルギー人指揮官にも思うところがあった。最終的にNACは1週間半後、経営陣とフーフェケンスによる集中的かつ率直な評価を経て、それでも引き続き共に進むことを決めたと発表していた。

「NACは私にとって大切なクラブだ」と、当時フーフェケンスはクラブ公式チャンネルで語っていた。「ここは自分の居場所だと感じている。2年前、私は確信を持ってNACでの冒険に飛び込み、その真っただ中に今もいる感覚がある。NACは野心にあふれるクラブで、私の考えでは着実に前進を続けている」

しかし新シーズン5試合を終えた段階で、このベルギー人指揮官は結局解任された。新監督が発表されるまでは、アシスタントコーチのセルダル・ギュヴェンチ氏とミヒャエル・ディングスダフ氏が共同で指揮を執る。

NACは次節、まだ勝ち点を1つも獲得していない最下位ヨングFCユトレヒトと金曜日にホームで対戦する。今月後半には、デ・フラーフスハップ（アウェー）とFCアイントホーフェン（ホーム）との試合も予定されている。