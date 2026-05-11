NACブレダとSCヘーレンフェーンの選手たちにとって、月曜の午後は特殊だった。前日の花火投擲で試合が中断され、残る10分をフリースラントでプレーする必要があったのだ。

NACは2-0のリードを守り切った。ヘーレンフェーンの主将ルーク・ブラウワーズは「2度負けた気分だ」と笑いながら語った。「とにかく、奇妙な午後だった」。

「花火で試合が止まったが、それはNACにも僕らにも得じゃない。サッカーにそんなものは要らない。なぜここですぐ再試合になったのか、まだ分からない。でも移動時間が4時間短縮できた」

体調については「とにかく全速力でいく。NACも同じ状況で、僕たちは最善を尽くした。日曜にはプレーオフ進出をかけた大事な試合がある。ホームで第1戦を戦う権利を得るため、アヤックスは覚悟しておいたほうがいい」と語った。

DFボーイ・ケンパーも「昨晩終わらせたかった。双方にとって良かったし、区切りもついただけだ。やりすぎで、別の解決方法があったはずだが、決定権はない」と語った。

19歳のエセル・ギュルビュズにとっては波乱の午後だった。試合のために英語の試験をキャンセルし、「1点しか取れず再試験になりそう。KNVBありがとう！」と語った。

「結局はどうしようもないよ。サッカーが最優先だから、行かなくてむしろ良かったかもしれない。準備もできていなかったし」とギュルビュズは笑った。その後、ミラン・ファン・ドンゲンが英語でインタビューを続けると、彼は意外なほど流暢に答えた。 「君なら全然落第点なんて取らないよ。8点あげるよ」とヴァン・ドンゲンは言った。