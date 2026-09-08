NACブレダは火曜日、エールステ・ディヴィジのクラブが発表した通り、リック・クライスが新監督に就任したと明らかにした。ユトレヒト出身の指揮官はラト・フェルレフ・スタディオンで2年契約にサインし、水曜日に初めてトレーニング場に立つ。

クラブ公式サイトで、テクニカルディレクターのペーター・マースは「複数の候補者の中から、私たちは最初からリック・クライスに全面的に絞って動いた。彼はエールステ・ディヴィジでタイトルを争うことがどういうことかを分かっている。リックは我々の明確な野心を理解しており、すぐにでもそれに取り組みたいと考えている」と説明した。

ブレダでの就任後、クライスは「NACの監督になれたことを心から誇りに思う」と喜びを語った。「このクラブが街やサポーターにどう受け止められているかは、誰もが知っている。それは私にも合っている。私の仕事は、すぐにテクニカルスタッフと選手グループとともに仕事に取りかかることだ。最初の試合はすでに金曜日に迫っているが、正直なところ楽しみにすることしかできない」

クライス（41）は2025年、FCフォレンダムをエールディヴィジ昇格へ導いた。その冒険は1シーズンにとどまった。クラブはプレーオフ決勝でヴィレムIIにPK戦の末に敗れ、降格したためだ。

NACの新指揮官はこれまでFCユトレヒトで暫定監督とアシスタントコーチを務めたほか、VVVフェンローでも指揮を執った。リンブルフのクラブでは昇格プレーオフ進出を果たしている。

NACの公式サイトには「選手としてのクライスは、ユトレヒトで長年にわたって非常に高く評価された戦力だった。それはFCフォレンダム、エクセルシオール・ロッテルダム、そしてスウェーデンのマルメFFでも同様だった」と記されている。

クライスは、月曜日に解任されたカール・フーフケンスの後任となる。「この夏、フーフケンスとは広範な評価が行われた。残念ながら、その評価で挙がったいくつかの改善点が実現されなかったため、NACは今回この措置を取らざるを得ないと感じている」と、その理由が説明されていた。