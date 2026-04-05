NACブレダとスパルタは日曜日の午後、勝ち点を分け合った。ラット・フェルレフ・スタジアムでの90分間の試合終了時、スコアボードには依然として0-0のスコアが表示されていた。

降格圏に沈むNACにとって、スパルタとのホーム戦は極めて重要な一戦だったが、前半はその重要性があまり感じられなかった。両チームともプレー内容は貧弱だったが、特にホームチームは前半45分間、期待外れのパフォーマンスだった。

ロッテルダムから訪れたアウェイチームも素晴らしいサッカーを見せたわけではないが、ダニエル・ビエリカの守るゴール前で何度か危険な場面を作り出した。前半には、FWトビアス・ラウリツェンとミッチェル・ファン・ベルゲン（2回）がやや脅威となった。

NACのファンにとっては楽しむ要素が少なく、特にストライカーのアミーン・サラマへの批判が集中した。ブーイングが飛び交う中、早々にこのストライカーの交代を求める声が上がった。「ルーレンを出せ」という声がラット・フェルレフ・スタジアムに響き渡った。

後半もスパルタから何度かピンチが訪れ、ヴァン・ベルゲンのわずかなシュートチャンスもあったが、試合は決して見応えのあるものにはならなかった。それでも65分、モハメド・ナッソーがスパルタのゴールを脅かした際、スパルタのGKジョエル・ドロメルは体を伸ばして好セーブを見せなければならなかった。その直後、NACのコーナーキックが運よくゴールに吸い込まれそうになった。

その直後、スパルタのFW三戸俊介がNACの中盤でのミスを突こうとしたが、見事なドリブルの末、自ら角度を狭めてしまい、得点には至らなかった。こうしてブレダでの試合は0-0のまま続いた。

後半も両チームともミスを連発したが、試合の緊張感は衰えを知らなかった。NACは終盤にプレッシャーを強めて勝利を強引に奪おうとしたが、アンドレ・アユーのかなり危険なヘディングシュートを除けば、もはや真に脅威となる場面は作れなかった。スパルタもまた、大きなチャンスを演出することはできなかった。

この引き分けにより、カール・ホーフケンス監督率いるチームは17位のままとなり、16位のエクセルシオールに3ポイント差をつけられた。一方、スパルタは勝ち点42で8位につけており、この順位は欧州カップ戦出場をかけたプレーオフ進出権を獲得できる位置である。