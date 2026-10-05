NACブレダは先週土曜、アウェーでのフィテッセ戦でヘルレドームのトイレ内で花火を点火した21歳のサポーターに対し、「可能な限り最も厳しい措置」を取る方針だ。ブラバント州の同クラブが月曜日、公式サイトの声明で明らかにした。

NACの首脳陣によると、この強力な花火の点火と飛び散った破片により、サポーター3人と警備員2人が負傷した。Omroep Brabant は、すでに容疑者1人が逮捕されたと伝えている。

「目撃者によれば、強力な花火、おそらくニトラートが便器の中、またはその付近で爆発した。爆発によって便器は粉々になり、破片がトイレ内に飛び散った」と、この地域放送局はフィテッセの本拠地で起きた一件を再構成している。

この事件の後、NACのサポーター1人がアウェー席から連れ出され、警察に引き渡された。「このワウドリヘム出身の21歳の男は、暴行と器物損壊の容疑で逮捕された。爆発に使用された花火がどのような種類のものだったのかは、まだ正式には確定していない」

NACはこの問題を非常に深刻に受け止めていると、レムコ・オーフェルシール代表取締役は強調した。「調査が続いている間、我々はこの花火騒動の当事者を処罰するため、可能な限り最も厳しい措置を取る。NACはその他の事件についても強く非難しており、安全当局とともにその全容把握を進めている。クラブは必要に応じて適切な措置を講じる」

フィテッセ対NACの試合後は騒然となり、機動隊は秩序回復のため45分間対応に追われた。アーネムでの試合中および試合後には、計6人が逮捕されている。

NACはフィテッセ戦で、遠征した1,000人のファンの後押しを受けた。ブレダのクラブは勝利するかに見えたが、終盤にナウファル・バニスがフィテッセに勝ち点1をもたらした（2-2）。