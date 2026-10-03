フィテッセとNACブレダは土曜午後、エールステ・ディヴィジでの直接対決を引き分けで終えた。長らくブレダ勢が勝利へ向かっているように見えたが、ナウファル・バニスの土壇場の同点弾によって2-2となった。一方、MVVはTOPオス相手に大敗。マウレズモ・ヒノケがハットトリックを記録し、4-1で勝利した。

フィテッセ 2-2 NACブレダ

NACは素晴らしい立ち上がりを見せ、主導権を握って次々とチャンスを作った。それだけに、15分後にスコアボードに1-0が表示されていたのは大きな驚きだった。フィテッセは一度のカウンターから、ナウファル・バニスが試合の流れに反して先制点を決めた。

リック・クライス率いるチームにとっては痛手だったが、前半のうちに立て直した。チャールズ＝アンドレアス・ブリムがペナルティーエリア内で見事に相手をかわし、左足でゴールに流し込んで1-1。FWにとって、これで直近3試合で4点目となった。

32分、NACが勝ち越しに成功した。再びブリムが鋭いクロスで重要な役割を果たすと、フィテッセGKコナー・ファン・デン・ベルフがこれを完全に処理し損ねた。こぼれ球はカマル・ソワーの足元に転がり、無人のゴールへ押し込んで1-2となった。

前半終盤、1-2のままだったのは奇跡と言ってよかった。NACが追加点を決め損ねていなければ、前半のうちに勝負は決していてもおかしくなかった。まずボイド・ルカッセンがヒールでポストを直撃。さらにその直後にはモハメド・ナッソーがコントロールを誤り、決定機をふいにした。

後半、フィテッセのリュディガー・レーム監督は3枚替えで流れを変えに出た。これにより、アーネム勢は試合により入り込めるようになった。マルコ・シコラはクロスバーを直撃し、その後のシュートもわずかに枠を外れた。それでもフィテッセは攻め続け、終了間際に努力が報われる。バニスが2-2を決めた。

TOPオス 4-1 MVVマーストリヒト

リンブルフ勢は27分、トニ・ビノグラダツがロベルト・クラ―センのCKを頭で押し込み、ついに均衡を破った。0-1。しかしTOPオスは前半のうちに態勢を立て直す。ユスティン・マテューの絶妙なスルーパスから、ヒノケがMVVのGKフーゴ・ウェントヘスと1対1になり、冷静に流し込んで1-1とした。

後半立ち上がり、ヒノケが再びTOPオスをけん引した。再びマテューの縦パスが起点となった。左ウイングは対面の相手に仕掛けると、そのまま力強くシュートを決めて2-1。さらに2分後、ヒノケのハットトリックが完成する。MVVは自陣ボックス内でボールをクリアできず、インドネシアのユース代表選手が至近距離から決めて3-1。締めくくりは終了15分前、マウリリオ・デ・ラノイがフリーで4-1を決めた。