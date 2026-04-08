『Voetbal International』が水曜日に報じたところによると、NACブレダは、ゴー・アヘッド・イーグルス対NACの試合中にディーン・ジェームズを起用したことに対し、KNVBが措置を講じないとした決定に対して異議申し立てを行うことを検討している。

数週間前、ブレダのクラブは、ゴー・アヘッド・イーグルス戦でNACが喫した0-6の敗戦を無効とするようKNVBに申し立てていた。現在、フレンド・ロテリー・エールディヴィジで17位につける同クラブによると、ジェームズは出場資格がなかったという。

オランダの法律では、このインドネシア人サイドバックは就労が認められていないため、NACブレダはKNVBに申し立てを行った。

オランダサッカー協会は水曜日に声明を発表し、措置は取られないことを明らかにした。処分は科されず、試合の再試合も不要となる。

「プロサッカー検察局は、懲戒措置を講じないことを決定した。これは、選手もクラブも、オランダ国籍以外の国籍を取得することによる自動的な結果について認識していなかったという事実によるものである。 さらに、他国籍を取得することによる影響が、プロサッカー界において広く知られていなかったことも判明した」と、KNVBのウェブサイトに掲載された声明には記されている。

『Voetbal International』のヨスト・ブラウホフ氏によると、NACはこの決定をそのまま受け入れることはなさそうだという。同クラブは弁護士と協議し、上訴の可能性を検討しているとのことだ。

「南の真珠」ことNACにとって、この件は極めて重要だ。特に、この訴訟に勝訴すれば順位表に影響を与える可能性があるためである。ブレダを本拠地とするNACは現在17位に位置しており、この順位ではプレーオフ進出を逃し、来シーズンは「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」での戦いを余儀なくされることになる。