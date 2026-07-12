NACブレダは大混乱。ルイス・ホルトビーは嫌気がさし、即時引退を検討している。

NACブレダでまた騒動が起きた。ルイス・ホルトビーはクラブの現状に納得できず、現役引退を検討しているという。

昨季開幕前に「新たな基準」を示すために加入したホルトビー（35）は、デビュー戦で即座に得点を挙げるなど好スタートを切った。 ピッチ内外で期待に応えられず、ロッカールームの派閥にも適応できなかった。

「NACはバラバラだった。そしてホルトビーはそこにどんどん沈んでいった」とVI誌のジャーナリスト、ヨスト・ブラウホフは語る。チーム編成や一部の選手のメンタリティにホルトビーは強い苛立ちを覚え、現役引退まで検討している。

ブラウホフは「例えば、昨季最終戦でジェイデン・カンデラリアがスタメンながら大幅に遅刻したのは、プロとしてあり得ない」と語る。さらにホルトビーは、来季のクラブビジョンにも賛同していない。

クラブ経営陣がプレーオフの可能性に言及し、上位2位以内を目指す姿勢を明確に示せないのは「息切れ」状態だからだ。 「今のNACには、タイトルを狙うトップスポーツ組織の雰囲気がほとんどない。ホルトビーのフラストレーションは最近高まり、アマチュアチームとの試合のハーフタイムにコンテナを蹴り壊したほどだ」とブラウホフは語る。

カール・ホーフケンス監督も、ホルトビーの見解に一部同意しているという。 OHルーヴェンへの移籍が噂されたこのベルギー人監督も、チーム質の向上が必要だと認める。「情熱がなければ、彼らはただの平凡な選手だ」と、FCアイントホーフェンに0-2で敗れた後に語った。

ブラウホフ氏によると、ホルトビーはリーグ開幕前に引退する可能性もある。彼をチームの柱と見なすNACにとっては大きな打撃だ。一方で、チーム内では彼の態度への苛立ちも高まっている。もし決裂すれば、結論は一つ。ホルトビー加入は失敗だったということだ。