NACブレダは水曜日、ピエール・ファン・ホイドンク氏がクラブアドバイザーを辞任すると発表した。クラブは公式声明で「遺憾だが勇気ある決断だ」とコメントした。

息子のシドニーがポルトガルのエストレラ・アマドーラへ移籍する際、ファン・ホイドンクが不適切な関与をした疑いが報じられ、立場は維持困難となっていた。NACは独立調査を開始。ファンもホームのラット・フェルレフ・スタジアムやアウェイのFCユトレヒトで激しい批判を続けた。

水曜朝、ファン・フーイドンクは即時辞任を表明した。 ヘンク・ファン・クーフェリンゲ会長は監査役会を代表し、「彼の知識と人脈を考えると失望は大きい」と述べた。

「在任中、私たちは常に率直に協力してきた。今回の決断は勇気があり、クラブの利益を最優先したもので、称賛に値する」とファン・クーフェリンゲ氏は語った。

ファン・フーイドンクのコメント

ファン・フーイドンク氏は「STAK、監査役会、経営陣の信頼を感じていたが、騒動と世論を踏まえ、NACのために行動するのが最善だと判断し、顧問を辞任した」と説明した。

それでも彼は、息子のシドニーが移籍金なしで退団したこととは無関係だと確信していると語った。「常にNACの利益のため、誠実に良心に従って行動してきた自覚がある」と結んだ。

先週の日曜日、NOSの番組『Studio Voetbal』に出演した際、彼は2025年1月にNACがシドニーを獲得したとき、一歩引いておくべきだったと認めた。「その件について相談はなかったし、話題にも上らなかった。だが今思えば、皆に状況を明確にするために引くべきだったかもしれない。そうすれば憶測はなかっただろう」と彼は述べた。