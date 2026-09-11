NACブレダの指揮官としてのリック・クライスのデビューは、まさに大失敗に終わった。ホームでブラバント勢はヨングFCユトレヒトに2-3で敗戦。ヨングFCユトレヒトはそれまで勝ち点1しか得ていなかった。ヘラクレス・アルメロはヨングAZとの見応えある一戦を3-2で制し、デ・フラーフスハップはFCエメン戦で今季初勝利を手にした（1-2）。

NACブレダ - ヨングFCユトレヒト 2-3

NACはノア・ドゥンダスのゴールでまさかの先制を許したが、すぐに立て直した。ボイド・ルカッセンのクロスにポール・グラドンが頭で合わせ、バウンドさせてネットを揺らして1-1。FWはイムラン・ナジーの負傷交代を受けて投入されてから、わずか2分しか経っていなかった。

勢いに乗ったグラドンは、前半終了間際にNACを逆転へ導いた。34歳のベテランはボックス内でボールを受けると、右足インサイドでファーへ流し込み、2-1とした。

後半は始まってまだ4分という場面で、ユトレヒトが同点に追いつく。ビョルン・メンゾの素晴らしいクロスを、ドゥンダスが頭で押し込み2-2とした。

カール・フーフケンスの後任として初陣を迎えたクライス監督のチームにとって、状況はさらに悪化する。エマニュエル・オーウェン（19）が相手をかわし、左足でゴール上隅へ突き刺したうえ、そのプレーをほぼ完璧な宙返りで締めくくった。スコアは2-3となった。

ヘラクレス・アルメロ - ヨングAZ 3-2

ヘラクレスは勝利の大本命と見られており、その期待に序盤から応えた。セム・スヘペルマンが6分に先制点を挙げた。しかし、ヨングAZもヘッセル・デ・ウィットのゴールで応戦。双子の兄弟ティホ・デ・ウィットのアシストから押し込んだ。

デ・ウィット兄弟にとって、夜はさらに素晴らしいものとなる。ティホがファーでチャンスを狙い、イェスパー・ズワルトの絶妙なクロスを決めて1-2とした。

ジャン＝ポール・エンジョリは試合への関与こそ多くなかったが、後半はワンチャンスで今季10点目を記録した。フランス人FWは、マックス・ハウスヴィルトの鋭いクロスを巧みに押し込んで2-2とした。

ヘラクレスは勝ち越し点を求めて攻勢を強め、ついにそれを手にする。途中出場のトーマス・ブルンスが絶妙なパスで格の違いを見せ、スヘペルマンへ供給。相手に触れられたそのシュートはポストの内側に当たってゴールへ吸い込まれ、3-2となった。

FCエメン - デ・フラーフスハップ 1-2

デ・フラーフスハップはここまで不振のシーズンを送っているが、雨のエメンで浮上のきっかけを得るのに時間はかからなかった。ユリアン・カニアがファーで幸運にもボールを受け、そのまま押し込んだ。今季3点目となった。

デ・スーペルブーレンはそのリードを守れず、前半30分過ぎにジャック・クーパー＝ラブの同点弾を許した。相手は素早く反応して押し込んだ。

ムスタファ・アブドゥラティフがエメンのためにクロスバーの外側を叩いた直後、デ・フラーフスハップが反対側で決定打を放つ。スローインからジャンゴ・ワルメルダムにボールが渡ると、GKサム・カルシースをノーチャンスにして1-2とした。

MVVマーストリヒト - アルメレ・シティ 0-4

低調な前半はアルメレが主導権を握った。フレヴォラント勢は試合を支配したものの、決定的な場面まではなかなか作れなかった。その後MVVもやや盛り返したが、前半のうちにゴールは生まれなかった。

後半開始後、レネルド・ダネールスが力強いドリブルから惜しいシュートを放ち、ホームの観客を沸かせた。ベルギー人の一撃は1メートル足らず外れた。それでも後半半ば、ついに先制点が生まれる。しかもそれはアルメレのものだった。フェルディ・ドライフがボックス内でフリーとなり、クロスバーの下を叩く強烈なシュートを決めて0-1とした。

これはアルメレにとって解放感のあるゴールとなり、その直後に0-2にも持ち込む。エマニュエル・ポクが右サイドで大きなスペースを得て完璧なクロスを供給。マーリー・ドルスがインサイドで合わせて追加点を決めた。

終盤にはオリヴィエ・デ・ナイスも得点に加わった。ボックス内でこぼれ球を拾うと、強烈に蹴り込んで0-3。さらにそれだけでは終わらず、ポクも広大なスペースを生かして0-4とした。

FCアイントホーフェン - FCドルドレヒト 2-1

ドルドレヒトは5試合で勝ち点4と、かなり期待外れの形でシーズンをスタートさせており、アイントホーフェンでの勝利が強く求められていた。立ち上がりは上々で、マルティン・フェトカルが15分にデ・スハーペンコッペンを先制へ導いた。

長い時間、この0-1のまま前半を終えるかに見えたが、ハーフタイム突入の1分前についに同点弾が生まれた。右サイドからのクロスがドルトのDFジェイデン・ピナスにとって痛恨のタッチとなり、1-1となった。

後半にはオーウェン・レンフルムのゴールで、アイントホーフェンがついに逆転する。19歳の右SBは、フース・ボーモントのFKを頭でネットへ流し込み2-1とした。

ヨング・アヤックス - RKCヴァールヴァイク 0-2

静かな立ち上がりの後、ファレル・ナシュが最初のチャンスを作ったが、ニアへのシュートはGKに止められた。直後にはヤノ・モンセラーテが強烈なシュート力を見せたものの、放った一撃はわずかに枠を外れた。

後半に入るとRKCが存在感を増し、タイス・ファン・レーウェンを通じて先制していてもおかしくなかった。FWのシュートはヨエリ・ヘールケンスの意表を突いたが、狙いがわずかに正確ではなかった。

試合の流れに反して、終盤にRKCが幸運な形で先制に成功する。フィルヒル・ミシジャンのFKがディフレクトして、ヘールケンスの後ろへ吸い込まれた。0-1。

アディショナルタイムにはヨラム・ファン・デル・フェーンが試合を決定づけた。途中出場のこの選手は中へ切れ込み、鋭いシュートでゴールを奪って0-2とした。

ヘルモント・スポルト - ヨングPSV 3-1

ヨングPSVは金曜日、数百万の移籍金で獲得したアヨニ・サントスを先発起用したが、スパルタからの新戦力を擁しても、アイントホーフェンの若手チームは敗戦を避けられなかった。

互角の展開となったこの一戦は、45分を終えてスコアも五分。リヴィオ・チチェロとキアノ・ペンソの得点で、前半は1-1で折り返した。残り15分でVVVが勝利へ一気に突き進む。76分にヨープ・ファン・デル・スライスがホームチームを勝ち越しへ導くと、1分後にタリク・エサッカティが3-1の最終スコアを決めた。

VVVフェンロ - TOPオス 3-1

VVVフェンロは金曜日、上々のシーズンスタートにふさわしい続き方を見せた。フェンロのチームは前半30分で高い決定力を発揮。TOPオスがチャンスを逃す一方で、ホームチームはしっかりと仕留めた。

最初の得点は、先発デビューのマテオス・ツィフカスのシュートをデラノ・ヴィアネロが自陣ゴールへ入れてしまい、オウンゴールとして記録された。その数分後には、同じツィフカスのゴールでたちまち2-0となった。

TOPオスは前半終了前にFWフランスリン・ンシンギのゴールで反撃したが、終了10分前にモハメド・オドリスがプロでの初ゴールを決め、あらゆる不安に終止符を打った。3-1。



