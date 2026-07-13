NACブレダに大きな打撃：ルイス・ホルトビーが引退し、即座に退団

ルイス・ホルトビーがNACブレダを即座に退団することになった。クラブは公式チャンネルを通じて発表した。35歳のMFの契約は2027年半ばまで残っていたが、「双方の合意のもと」で解除される。

クラブは「慎重に検討し、数回にわたる個別面談を行った結果、35歳のホルトビーと経営陣は将来について信頼関係のもと集中的に話し合った」と説明している。

その際、ホルトビーは契約を早期に終了させたいという意向を表明し、双方は即時に契約関係を解消することで合意した。

本人も「NACのユニフォームを着られたことに感謝している。初日からクラブも街も温かく迎え入れてくれた。サポーターの情熱とラット・フェルレフ・スタジアムの雰囲気は唯一無二で、ずっと忘れない」と語った。

「クラブ、選手たち、そしてサポーターの皆さんに幸運を祈ります。NACがエールディヴィジに復帰することを願っています。ブレダで支えてくれたすべての方々に感謝し、この特別なクラブの一員になれたことを光栄に思います。」

ホルトビーは1年前にNACブレダでプレーを開始。デビュー戦でゴールを決め、好スタートを切った。しかしその後、ピッチ内外での期待に応えることが難しくなっていった。

日曜には『Voetbal International』が、ホルトビーがチーム編成や一部の選手のメンタリティに強い不満を抱いていたと報じた。また、来季のクラブビジョンにも賛同できなかった。これらの要因が重なり、今回の退団に至った。