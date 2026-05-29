NACブレダが選手に短時間の電話で退団を通知し、ファンは怒っている。

NACブレダは、クリント・リーマンスを起用せずに「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」に臨むことを決定した。当初は契約延長を検討していたが、クラブは短い電話で方針変更を本人に伝えた。

「ここ数週間、スタッフ選定に全力を注いできた。今は選手について決断を下す時期だ」とテクニカルディレクターのピーター・マースはクラブ公式サイトで語った。

「クリントの状況をあらゆる角度から検討した結果、直ちに彼にその旨を伝えた。クリントにとっても、我々にとっても、非常に残念なことだ」とマースは述べた。

双方が関係継続の意向を示していただけに、突然の決定は注目されている。『Voetbal International』によると、リーマンスは残留のため減給も受け入れる用意があったが、クラブはそれを不要と判断した。

金曜日、NACはリーマンスに電話で通達した。ジャーナリストのヨスト・ブラウホフ氏によると、それは「短い電話」で、リーマンスは「青天の霹靂」だったという。

ファンも突然の決定に戸惑っており、「マース、出て行け」との声もオンライン上で目立つ。

冬にポーランドのクラブが移籍金を提示しても残留させたばかりなのに、今回は移籍金ゼロで放出。意外な決断だ。