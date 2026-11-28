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リック・クルイス監督の下、NACブレダは上昇気流に乗っている。現在は2位につけ、12試合無敗を続けているが、そのために一部の選手は代償を払うことになった。

NACは金曜夜、FCデン・ボスに難なく勝利した。ブレダでの一戦はホームチームが6-2で制した。

この勝利でNACはケウケン・カンピューン・ディヴィジの順位表で2位に浮上した。NACより多くの勝ち点を獲得しているのはヘラクレスだけだ。

昨季終了後にFCフォレンダムを解任されたクルイス監督は、新天地で好成績を収めている。FCユトレヒトなどでプレーした元選手の下での仕事について、モハメド・ナッソーがデン・ボス戦後にESPNに語った。

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「冗談にも乗ってくれますが、必要なときは厳しくもなります」とMFは話し始めた。「素晴らしい監督です。何かがうまくいかなければ、誰に対しても厳しく接します」

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クルイス監督はピッチ外でもNACに変化をもたらそうとし、成果を上げている。「朝食にハーゲルスラッハをかけたパンを食べられなくなりました。大好きなんですが、監督が捨ててしまったので、今は卵を食べています」とナッソーは笑った。

その後、ESPNからNACでハーゲルスラッハを禁止した判断について問われたクルイス監督は、「キャプテンは良い手本を示さなければならない。ハーゲルスラッハをかけたパンは……もっと良いものにできる」と答えた。

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FCフォレンダムとVVVフェンローを率いたクルイス監督のやり方は、どうやらうまく機能しているようだ。ナッソーは同監督の下で12試合に出場し、2ゴール7アシストを記録している。

比較すると、カール・フーフケンス監督の下では34試合に出場し、1アシストと7ゴールだった。