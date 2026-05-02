NACのファンは、FCユトレヒト戦でピエール・ファン・ホイドンクを激しく非難した。

NACブレダのサポーターは、ピエール・ファン・ホイドンクに完全にうんざりしている。土曜、FCユトレヒトの本拠地「デ・ガルゲンヴァルト」のビジター席に駆けつけたファンも不満を露わにした。

「NOS、いつ目を覚ますんだ？彼はただの監視役の哀れな男だ」と横断幕には書かれている。NACの技術顧問であるファン・ホイドンクは、NOSのアナリストとしても活動している。この元フォワードは『スタジオ・フットボール』に出演し、オランダ代表の試合を分析している。

別の横断幕には「『モル』は誰だ？ 二重の役割を担うパパ！」と記され、さらに「Nog Altijd Corrupt（今もなお腐敗）」と各単語の頭文字でNACと示した。

このメッセージは少なくとも3つのNACサポーターグループが掲げたとファンプラットフォーム「B-Side Rats」が金曜日に伝えた。対象は「Breda Loco's」「Fr0nt76」「Vak-G」で、彼らはラット・フェレグ・スタジアムに横断幕を掲出し立場を明確にした。 「NACは今も混乱（Nog Altijd Chaos）の中」とも書かれていた。最も過激な横断幕には「ピエール、失せろ」と明記されていた。

数日前に『Voetbal International』が報じたスクープによると、NACウォッチャーのヨスト・ブラウホフ氏は、ピエールが権限を超え息子のシドニーの移籍に介入したと指摘した。

契約が残っていたにもかかわらず、シドニーは昨冬フリー移籍でNACを去り、ポルトガルのエストレラ・ダ・アマドーラへ加入した。

NACはクラブの象徴であるその息子の移籍で移籍金を獲得する予定だった。エストレラは予算を確保していたが、ヴァン・ホイドンク・シニアの介入で息子は無償退団した。

父はブラウホフの記事掲載に不快感を示し、Xでやりとりを公開。「真実より利益を追求する『ジャーナリスト』」と批判した。