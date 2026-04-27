NACが調査を開始：ピエール・ファン・ホイドンクが激しい批判を浴びている

シドニー・ファン・ホイドンクの冬の移籍は、NACブレダ内部に波紋を広げている。彼はフリー移籍でエストレラ・アマドーラへ移ったが、クラブは移籍金獲得を期待していた。Voetbal Internationalによると、NACのテクニカルコミッショナーである父ピエール・ファン・ホイドンクの役割にも注目が集まっている。

12月には控えに甘んじないシドニーがカール・ホーフケンス監督と対立し、摩擦が表面化した。 2025年の最終戦テルスター戦では、シドニーは5人目の交代要員にとどまり、本人と父親は激怒。「ここを去る」とピエールはロッカールームで叫び、決裂は不可避となった。

クラブは移籍を容認し、一時的に無償退団を許可。代理人たちが新天地を探し、ポルトガルのエストレラ・アマドーラが興味を示した。

NACは当初移籍金を要求したが、交渉は難航。テクニカルディレクターのピーター・マースも補償を主張した。 しかし、ピエールが介入して方針は撤回された。

本来は監督役として中立的な立場にある元ストライカーが自ら交渉に介入し、ポルトガルクラブに接触した。これにより、NACが起用していた仲介業者は排除された。

この介入で契約内容が変わった。当初は移籍金と再移籍時の分配金で合意していたが、結局シドニーはフリー移籍となった。その結果、金銭的利益は選手側関係者が独占し、エージェントやクラブ幹部は不満を募らせた。

レムコ・オーヴェルシエ総支配人は内部の反対を押し切り移籍を承認。NACはスポーツ面でも財政面でも苦しい状況で、潜在的収益を失った。決定は監査役会の同意を得ている。

この騒動を受け、クラブは移籍経緯の内部調査を開始した。VI誌によると、「関係者の誠実さを検証するため」だという。