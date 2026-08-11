ミステリー・アリーナはどこで見られる？配信視聴方法

Prime Original映画『ミステリー・アリーナ』が、 8月14日からAmazonプライム対象作品として見放題独占配信されている。

本記事では映画『ミステリー・アリーナ』の視聴方法を紹介する。

映画『ミステリー・アリーナ』｜概要

本作は、数々のミステリーランキング上位に入り、そのストーリーの緻密さと完成度の高さから映像化不可能と言われていた深水黎一郎氏の同名小説を元に、唐沢寿明氏、芦田愛菜氏ら日本屈指の実力派キャスト陣で、極限の頭脳戦の映画化に挑んだ作品だ。本作は、出題されたミステリーの各所に巧妙に仕掛けられた罠を見破り、論理的に文章を解読し、様々なヒントから犯人の特定とそのトリックを解き明かすハイレベルな推理合戦が繰り広げられる、没入型推理エンターテインメントとなっている。

タイトル：映画『ミステリー・アリーナ』

配信日：Prime Videoにて8月14日からAmazon Prime Video対象作品として見放題独占配信

出演：唐沢寿明、芦田愛菜、三浦透子、鈴木伸之、トリンドル玲奈、奥野壮、宇野祥平、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子 ほか

映画『ミステリー・アリーナ』｜出演者コメント

堤幸彦

「これまでにない多重構造のミステリーシステムに挑戦しました。通常のミステリーは殺人事件と意外な犯人という構造ですが、この作品は何種類もの回答があり、それをミステリーマニアたちが当てていくという二重、三重の構造になっています。配信ならではの楽しみ方としては、スルーできない重要な映像がいくつもあり、見る度に隠し味を発見していただけると思います。そしてぜひヘッドホンで、音場感や音響の立体感もお楽しみください。電車の中でも携帯で視聴できますので、映像の秘密を探り、音のワイルドさを体感していただければと思います」

「この作品の見どころは、何といってもラストです。私が演じる司会者・樺山のその後に、皆さんはきっと気づかれるでしょう。最後の最後まで、目を見開いて、耳を澄ませてご覧ください。必ず何かあります。また、玉山君のすばらしい演技から始まって、挑戦者を演じる俳優たちのスイッチが次々に入っていく姿は本当に見応えがあります。その熱い演技の応酬にも注視してご覧ください」

「日本が誇る本格ミステリーの傑作を、堤幸彦監督をはじめとする素晴らしいキャスト・スタッフの皆様と共に実写化し、Prime Videoのお客様にお届けできることを大変光栄に思います。ご覧いただく方も、ぜひ挑戦者になった気持ちで、最後まで目と耳をフル稼働させて、一筋縄ではいかないこの推理エンターテイメントにご参加ください」

映画『ミステリー・アリーナ』｜視聴方法

映画「ミステリー・アリーナ」は、8月14日から「Amazon Prime Video」では月額見放題プランで視聴可能。30日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品が視聴可能となる。

映画「暗殺教室」｜おすすめ視聴方法

前述の通り、映画「ミステリー・アリーナ」は「Amazon Prime Video」が独占ライブ配信を実施する。

Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】無料体験視聴方法

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