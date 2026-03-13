マイナビ TGC 2026 S/Sのテレビ放送・ネット配信・無料視聴方法

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER(マイナビ TGC 2026 S/S)』が、3月14日(土)に開催される。
本記事では、「マイナビ TGC 2026 S/S」の日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
マイナビ TGC 2026 S/Sの日程・放送予定
日本最大級のファッションフェスタとして名高い「マイナビ TGC 2026 S/S」は、3月14日(土)に国立代々木競技場 第一体育館で開催。日本を代表する人気モデルや俳優、アイドル、アーティスト、動画クリエイター等が出演する。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。ファッションショーやライブパフォーマンスはもちろん、「マイナビ TGC 2026 S/S」でしか見ることのできないスペシャルステージも行われる予定だ。
- イベント：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER(マイナビ TGC 2026 S/S)
- 開催日時：2026年3月14日(土)開場12:00/開演14:00/終演21:00（予定）
会場：国立代々木競技場 第一体育館（東京都渋谷区）
テレビ放送・ネット配信
イベントの模様は、ネット『ABEMA』が独占無料生中継。このため、その他のプラットフォームによるテレビ放送・ネット配信は行われない。
- 中継開始日時：3月14日(土)13:25 〜 21:40
- 放送・配信：ABEMA独占無料生中継
※開催日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はイベントまたはABEMA公式サイトからご確認ください。
マイナビ TGC 2026 S/Sのおすすめ視聴方法は？
マイナビ TGC 2026 S/S」は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムでは音楽ライブだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。
