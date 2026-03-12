マイナビ TGC 2026 S/Sの出演アーティストは？

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER(マイナビ TGC 2026 S/S)』が、3月14日(土)に開催される。

本記事では、「マイナビ TGC 2026 S/S」の出演アーティスト一覧を紹介する。

マイナビ TGC 2026 S/Sの日程・中継スケジュール

「マイナビ TGC 2026 S/S」は3月14日(土)に国立代々木競技場 第一体育館で開催される。史上最大級のファッションフェスタとなる同イベントでは、日本を代表する人気モデルや俳優、アイドル、アーティスト、動画クリエイター等が大集結ファッションショーやライブパフォーマンスなどが行われる。

イベントの模様は、ネット『ABEMA』が独占無料生中継。このため、その他のプラットフォームによるテレビ放送・ネット配信は行われない。

イベント：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER(マイナビ TGC 2026 S/S)

中継開始日時：3月14日(土)13:25 〜 21:40

放送・配信：ABEMA独占無料生中継

マイナビ TGC 2026 S/Sのブランド・出演アーティスト

ブランド：9090 girl、ANTEPRIMA、Darich、HTH、moment+、Outfitter lab、RE.、WEGO、YunG

メインモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、岡崎紗絵、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川﨑桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美青（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山﨑天（櫻坂46）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他

ゲスト：黒川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、とうあ、豊田裕大、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他

メインアーティスト：EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW 他

MC：EXIT、鷲見玲奈 他

スタジオMC：柏木由紀

マイナビ TGC 2026 S/Sのおすすめ視聴方法は？

