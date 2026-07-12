Amazonプライムデー2026では、AmazonデバイスやApple製品、家電、日用品、食品、ファッションなど、幅広いカテゴリーの商品がセール対象となる。年に一度の大型セールだけに、普段は値下がりしにくい人気商品や、まとめ買い向きの消耗品をお得に購入できるチャンスだ。

本記事では、Amazonプライムデー2026でのおすすめ目玉商品をカテゴリ別に紹介する。

Amazonプライムデー2026でのおすすめ目玉商品は？カテゴリ別に紹介

Apple製品

Apple製品では、iPhone Air 256GBやAirPods Pro 3などが注目商品となる。iPhone Airは薄型デザインとA19 Proチップ、12MPフロントカメラなどを備えたモデルで、買い替え候補としてチェックしたい。

AirPods Pro 3は、アクティブノイズキャンセリングやライブ翻訳、心拍センサーなどを搭載するワイヤレスイヤホンだ。iPhoneやiPadとあわせて使いやすく、プライムデーで狙いたいApple製品の一つとなる。

日用品

日用品では、by Amazonの無添加泡の石けんボディソープや、キレイキレイの薬用泡ハンドソープなどが注目商品となる。毎日使う消耗品は使用頻度が高く、プライムデー期間中にまとめ買いしておきたいカテゴリーだ。

また、トイレットペーパーやペット用シート、猫砂など、ストックしておきたい生活必需品も狙い目。重くてかさばる商品を自宅まで届けてもらえる点も、Amazonセールを活用するメリットとなる。

家電・ガジェット

家電・ガジェットでは、Dellの27インチ4KモニターやAnker Eufyのロボット掃除機などが注目商品となる。モニターは作業環境の改善や動画視聴に使いやすく、在宅ワーク用の買い替え候補としてもチェックしたい。

Anker Eufyのロボット掃除機は、吸引や水拭き、全自動クリーニングステーションなどを備えたモデルだ。生活家電をお得にそろえたい人にとって、プライムデーで狙いやすいカテゴリーとなる。

ゲーム機本体・セット

ゲーム機本体では、Nintendo Switch 2本体やマリオカートワールドセットが注目商品となる。家族や友人と遊びやすい定番ハードで、プライムデー期間中に在庫やセット内容をチェックしておきたい。

PS5では、デジタル・エディション本体とオンラインチケットのセットなどが対象に含まれる。ゲーム機本体は価格が大きいだけに、セール価格やポイント還元を組み合わせて購入したいカテゴリーだ。

ファッション

ファッションでは、MIZUNOのユニセックス大人用モナルシーダNEO3や、new balanceのメンズスニーカーなどが注目商品となる。スポーツや普段履きに使いやすいシューズは、サイズが合えばプライムデーで狙いたいアイテムだ。

また、adidasのサッカーソックスやPUMAのスポーツタオルなど、トレーニングや部活動で使える小物類も対象に含まれる。消耗しやすいウェア・アクセサリー類は、セール期間中にまとめてそろえておきたい。

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