ブラジル代表FWネイマールは、所属するサントスとの契約が来る12月31日に満了を迎えるにあたり、決定的な時期を過ごしている。

ネイマールの将来はさらなる疑問を呼び始めており、サントスに残留するかどうかについては、現時点でまだ何の決定も下されていない。

マルカ紙によると、アメリカのインテル・マイアミは、ネイマールのキャリア最終段階を完全に変える可能性のある行き先の一つとして浮上しているという。

サイト「ge」によれば、ネイマールはサントスのトレーニング施設に到着し、数分間そこにとどまった後、許可を得ないまま施設を後にし、主力選手向けに予定されていたリカバリーセッションには参加しなかった。

この行動はブラジルのクラブ内で懸念を引き起こしたが、ネイマールは次のトレーニングセッションには復帰して参加し、サントスは彼に対していかなる処分も科さないことを決めた。

ネイマール自身も、キャリアを継続する可能性、別の行き先を探す可能性、あるいは引退を考える可能性さえも、扉を開いたままにしていた。

こうしたシナリオの中で、インテル・マイアミは非常に魅力的な選択肢として浮上している。というのも、リオネル・メッシとルイス・スアレスがすでにそこにおり、したがって歴史的なMSNトリオの再結成が再び可能になるからだ。

ネイマール、メッシ、スアレスは2014年から2017年にかけてバルセロナで共にプレーし、近代史において最も忘れがたい攻撃陣の一つを形成した。

現時点では、ネイマールとインテル・マイアミの間に確定した合意は一切なく、ブラジル人選手は依然としてサントスと契約を結んでいる状態にあり、キャリア最終段階で何をしたいかについての決定権は彼自身が握ることになる。