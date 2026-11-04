映画『余命一年、男をかう』はどこで見られる？動画配信サイトは？

柴咲コウと赤楚衛二がW主演を務めるNetflix映画『余命一年、男をかう』が、11月5日(木)から配信される。

本記事では、『余命一年、男をかう』の配信サイトや視聴方法を紹介する。

余命一年、男をかう｜放送・配信

映画「余命一年、男をかう」は、2021年第28回島清恋愛文学賞を受賞した小説「余命一年、男をかう」が原作となっている。

柴咲コウ、赤楚衛二がW主演を務め、監督は「silent」「海のはじまり」などで繊細な心の機微を描いてきた風間太樹。原作の持つ“生きることへのまなざし”を丁寧に映像化している。

脚本は岡田惠和がトン等。新鮮な実力派タッグが余命という題材を新たな視点で描き、チャーミングでユーモアあふれる世界観を丁寧に構築、人生の輝きを見つめ直す作品に仕上げる。

サービス 形態 配信・放送予定 Netflix [LYPプレミアム with Netflix経由がお得！] ネット 11/5(木)～

独占配信 Amazonプライムビデオ ネット × U-NEXT ネット × Hulu ネット × TVer ネット × 地上波各局 テレビ ×

余命一年、男をかう｜内容・出演者

「余命一年、男をかう」は、芸人たちが本格ドラマの中で突然始まる台本なしのトークバトルに挑むお笑いサバイバル番組。面白い話ができなければ即脱落というルールのもと、総勢29人の芸人がトークで競い合う。

2024年のシーズン3「トークサバイバー！ラスト・オブ・ラフ」以来となるシリーズ第4弾で、2026年11月10日(火)から全8話がNetflixで世界独占配信される。

千鳥の大悟・ノブに加え、くっきー！、塚地武雅、ヒコロヒーらが出演。ドラマパートには高杉真宙、中島裕翔、ディーン・フジオカ、船越英一郎ら豪華俳優陣が参加する。

項目 内容 作品名 余命一年、男をかう 配信開始日 2026年11月5日(木) 原作 吉川トリコ『余命一年、男をかう』 脚本 岡田惠和 監督 風間太樹 出演 柴咲コウ 赤楚衛二

筒井道隆 西田尚美 濱田マリ 鳴海 唯 森口瑤子 宮世琉弥

尾碕真花 近藤公園

余命一年、男をかうは無料で見られる？

『Netflix』への新規登録では、LINEの『LYPプレミアム with Netflix』を利用する方法がおすすめだ。

同サービスは、NetflixとLYPプレミアムがセットになった料金プラン。Netflix単体と同じ月額料金で、対象のLINEスタンプ使い放題やプレミアム送信取消などの特典も利用できる。

さらに、両サービスに初めて登録する人には、月額料金1カ月分相当のPayPayポイントが後日付与される。キャンペーン特典の付与は登録2カ月後の中旬～下旬を予定しており、ポイント付与時までの会員継続、登録翌月末までのNetflix利用開始、Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントの連携などが条件となる。

なお、PayPayポイントは出金・譲渡不可。『Netflix』の月額料金自体が無料になるわけではない。

プラン 月額料金(税込) 初回キャンペーン特典 広告つきスタンダード 890円 890円相当

PayPayポイント付与 スタンダード 1,590円 1,590円相当

PayPayポイント付与 プレミアム 2,290円 2,290円相当

PayPayポイント付与

余命一年、男をかうのNetflix視聴方法は？

『LYPプレミアム with Netflix』は、LINEの専用ページからプランを選択して登録する。初めて両サービスに登録する場合の手順は以下の通り。

※LINEアプリはiOS版26.1.0以上、Android版26.1.1以上が必要。

※すでにNetflixまたはLYPプレミアムを利用している場合は、会員状況によって登録方法が異なる。

※既存のNetflixアカウントを切り替える場合は、契約状況によって料金が重複する期間が発生する可能性があります。

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