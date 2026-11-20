映画『マジカル・シークレット・ツアー』がAmazonプライムビデオで独占配信されている。

本記事では『マジカル・シークレット・ツアー』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

マジカル・シークレット・ツアー｜概要

『マジカル・シークレット・ツアー』は、2017年に実際に起きた中部国際空港での金密輸事件に着想を得たクライムドラマ。

有村架純、黒木華、南沙良が初共演を果たしている。

放送・配信

『マジカル・シークレット・ツアー』は、ネット『Amazonプライムビデオ』で11月20日(金)より独占配信されている。

Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

作品概要

タイトル：『マジカル・シークレット・ツアー』

配信日：Prime Videoにて11月20日（金）より独占配信

キャスト：有村架純 黒木華 南沙良 ほか

監督/脚本：天野千尋

Amazonプライムビデオの視聴方法

『マジカル・シークレット・ツアー』は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

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