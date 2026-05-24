ジョゼ・モウリーニョ監督は、DFBポカール決勝バイエルン・ミュンヘン対シュトゥットガルトの観戦に訪れたようだ。

23日に行われた今季のDFBポカール決勝戦。試合はハリー・ケインのハットトリックにより、バイエルンが3-0で快勝。すでにブンデスリーガ優勝を決めていた王者が、6年ぶり21回目の国内カップ戦制覇を達成している。

そして、この大一番をジョゼ・モウリーニョ監督が観戦していたようだ。ドイツ『スカイ』は、モウリーニョ監督が決勝戦が行われたベルリン・オリンピアシュタディオン近くのホテルから会場へ向かう姿を公開。代理人であるヘンドリック・シャウエルテ氏と親しい関係にある、シュトゥットガルトのファビアン・ヴォルゲムートSD（スポーツダイレクター）から招待を受け、VIP席で試合を観戦したという。

そのうえで『スカイ』は、モウリーニョ監督が来シーズンからレアル・マドリーに復帰することで合意済みだと報道。今回のDFBポカール決勝の訪問は、レアル・マドリーの補強候補として注目している選手を視察する意味合いがあったと指摘している。指揮官は以前からレアル・マドリー関係者と様々準備を進めており、特に候補リストに入っているマイケル・オリーセを中心に視察したと伝えられている。

なお、バイエルンのウリ・ヘーネス名誉会長は試合前、「彼がオリーセに5つの目を向けたとしても獲得できないだろう。依然として売却不可能な選手だ。彼はわざわざベルリンに来る必要がなかっただろう」とコメントしており、放出する気がないことを明言している。