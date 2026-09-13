モウリーニョ、ギュレルを先発させなかった理由を問われて…「彼が先発していたらディオマンデを出さない理由を聞くんだろ？」

12日のラ・リーガ第5節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのラージョ・バジェカーノ戦に4-2で勝利した。試合後会見に出席したジョゼ・モウリーニョ監督は、MFアルダ・ギュレルを先発させなかった理由を問われ、皮肉交じりに返答している。

前半にFWキリアン・エンバペ、DFアルバロ・カレーラス、MFジュード・ベリンガムがゴールを決めたマドリーだが、後半に入ると一気に失速。ラージョに幾度もシュートを打たれ、1点を返されている。

終盤になっても押されるマドリーだったが、ギュレルが入ると状況が一変。トルコ人MFの極上のテクニックによって再び自分たちが主導権を握ると、後半ATに同選手のスルーパスからエンバペがダメ押しとなるゴールを決めている。

試合後会見で、モウリーニョ監督はなぜギュレルを先発させなかったのかと問われたが、次のように返答した。

「今日、もしディオマンデが先発していなかったら、最初の質問はこうなっていただろう。『なぜディオマンデはプレーしなかった？』とね…」

「アルダはチーム全体のプレーにおいて、とてもポジティブだ。今日は投入されると、プレーの安定性において大きな違いを生み出してくれたね」

マドリー加入後、初先発だったディオマンデについては、チームに適応している段階と語っている。

「彼は少しずつ良くなっている。これまでトップレベルでプレーした時間が少なく、戦術面で学ぶことが多い。だが、そのポテンシャルは凄まじいよ。1対1、パス、シュート……彼は多くのオプションをもたらしてくれる。ヴィニのポジションでもプレー可能だしね。とにかく今は、彼を進化させたいと思っている」

試合自体については、こう振り返った。

「この試合は45分のゲームだったと定義できる。45分で終わったんだ。チームがフィジカル的にもメンタル的にも力がなかった。象徴的なのは、ベリンガムが最後の10分間で見せたプレーだ。プレスやシュート精度の甘さなど、誰もがミスをしていたね。私はそうなると分かっていたんだ」

その一方で1アシストを記録したFWヴィニシウス・ジュニオールについては、完全復活までもう少しとの見解を述べている。

「フィジカル的な調子はかつてないほどいい。最高速度に到達するまでは、ミリメートル分足りないだけだ。メンタル的にはとても強いし、マドリーのことは誰よりも知っている。彼はマドリーやブラジル代表でプレーする責任を背負っているんだ。落ち着いているし、ゴールだってすぐに決まるだろう」