モウリーニョ、不調から復活したベリンガムについて…「彼と約束したんだ。もうサイドバックのような守備はさせないと」

30日のラ・リーガ第30節、レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのマラガ戦に4-0で勝利した。ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、この試合で2ゴールを導いたMFジュード・ベリンガムを称賛している。

昇格組マラガを迎えたこの一戦で、勝利への道を切り拓いたのはベリンガムだった。背番号5はこの試合の19分、中盤からドリブルを仕掛けてペナルティーエリア内に入り込み、右足のシュートを決め切って先制。また26分には、ヘディングシュートからGKアルフォンソ・エレーロのオウンゴールを誘発してリードを広げた。

マドリーはさらに30分にFWキリアン・エンバペが3点目を決め、91分には途中出場のMFアルダ・ギュレルもゴール。2試合連続の4ゴールで、ラ・リーガ3連勝を果たしている。

試合後会見に出席したモウリーニョ監督は、ベリンガムについて言及。ここ2シーズンは不調を引きずっていたイングランド代表MFだが、今季は3試合で2ゴール2アシストを記録するなど、マドリー加入シーズンのような勢いを見せている。モウリーニョ監督はその理由を、2ボランチの前でトップ下としてプレーさせるなど、守備負担を減らしたためと説いた。

「ジュードは自分自身にも味方にも厳しい。私はそこが好きなんだ。彼とは一つ約束をしていたんだよ。第二のサイドバックとして守らせることはしないとね。私はそんな彼の姿を何度も見ていた。ベンフィカ監督としてマドリーと対戦する際、そんな状況に陥る彼を確認したんだ。だから私はチームを違う形で組織することにした。ジュードは自分がすべきことを理解しているし、快適にプレーできている」

「私は先に、マドリーにはバロンドールを受賞できる選手が数人いると言った。その中にはジュードも含まれている。もちろん、ここにはW杯で歴史をつくった選手（エンバペ）もいるが、しかしジュードは中盤で信じられないプレーを見せる選手だ」

「今日の試合については、全員に満足している。確かに3-0で迎えた試合終盤は、少し規律が乱れてしまったがね。集中している選手もいれば、気を抜いている選手もいた……。まあ、ガソリンやメンタルが90分続かないのは普通だ」

モウリーニョ監督はまた、エンバペ、ベリンガム、FWヴィニシウス・ジュニオールが共存可能であることを改めて強調している。

「最高の選手は最高の選手たちと一緒にプレーしたいと思うものだ。クオリティーが高く、思考と決断が速い選手たちとね。彼らはいつだって共存可能でなければならない」

「『モウはあの選手が嫌いで、彼と彼のこともダメだ』などと言われる。だが私は最高の選手たちが好きなんだ。選手間に共感と協調性があるならば、問題は何もないさ」

モウリーニョ監督はその一方で、マラガのフアン・フネス監督が「マドリーの選手たちは息を吹きかけられればファウルを取ってもらえ、私たちは血を流さなければ取られない」と発言したことについて意見を求められ、「コメントするに値しない」と一蹴している。

現地取材=相良未来