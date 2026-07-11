モウリーニョ「レアル・マドリー“で”働くのではなく、レアル・マドリー“のために”働く」

ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョ監督が10日、レアル・マドリーでの仕事をスタートさせた。

昨季を無冠で終えたレアル・マドリードに復帰を果たしたモウリーニョ監督は、10日から仕事に着手。レアル・マドリーのバルデベバス練習場でトレーニングウェアに袖を通し、まずはデスクワークをこなしていった。

モウリーニョ監督はレアル・マドリーのオウンドメディアに対して、次のように意気込みを語っている。

「言葉では十分ではない。これは一つのミッションなのだから。私が気にかけているのは自分のことではない。自分がどれだけ勝てるかはどうでもいいんだ」

「それよりも選手、スタッフたちの向上の助けになりたい。努力、責任、野心の文化を築きたいんだよ。それこそが私の責任であり、レアル・マドリーで働ける栄誉だ」

「私はレアル・マドリー“で”働くのではなく、レアル・マドリー“のために”働くんだ。そのミッションを果たすという精神で、私はここにいるんだよ」

「私たちは猛烈に仕事を進めている。今日ここへ来て、いきなりゼロからスタートさせるわけじゃない。ずっと前から、クラブの様々な組織と連携して動いてきた。今はテクノロジーが大きな助けになるから、物理的にその場にいなくたって仕事ができる。だから今日、私がやったことといえば、現地に到着して、これまでの成果とこれから成し遂げるべきタスクを『確認』したに過ぎない」