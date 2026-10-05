ポルト会長「モウリーニョは今も世界トップの監督だが…あんな状態のバルセロナと出くわしたのは残念だ」

ポルトのアンドレ・ビラス・ボアス会長が、レアル・マドリーの監督に復帰したジョゼ・モウリーニョ監督に言及している。

ビラス・ボアス会長はポルト、チェルシー、インテルでモウリーニョ監督のコーチングスタッフを務め、その後に独立してチェルシー、ポルト、トッテナムなどで指揮を取った。ポルト会長に就任したのは2024年のこと。

イタリア『コッリエレ・デッロ・スポルト』とのインタビューに応じたビラス・ボアス会長は、今夏にベンフィカを離れてレアル・マドリーに13年ぶりに復帰したモウリーニョ監督について言及。同指揮官が今も世界トップクラスの監督であるとしながら、バルセロナが絶好調のために厳しい挑戦に臨んでいるとの見解を示した。

「ジョゼ・モウリーニョは今も世界最高の監督の一人であり続けている。そして現在は世界最高のクラブで指揮を執っているんだ」

「しかし、バルセロナがあのような状態なのが残念だね。彼はインテルを退団してマドリーに加わったときのように、またも凄まじいバルサと出くわしている。とはいえ、モウリーニョが一番楽しんでいるのは、こういった挑戦に臨んでいるときなんだ」

「モウリーニョこそが、レアル・マドリーの進む道を変えられる唯一の監督なんだよ」

バルセロナの今季ラ・リーガ第7節までの成績は7勝31得点7失点で、レアル・マドリーは5勝2敗18得点8失点となっている。