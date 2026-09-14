モウリーニョ、平均出場時間45分のギュレルについて…「トップ・トップ・トップと3回繰り返したくはない。トップ・トップの選手とは言える」

15日のラ・リーガ第6節、レアル・マドリーは敵地マルティネス・バレロでのエルチェ戦に臨む。前日会見に出席したジョゼ・モウリーニョ監督は、FWヴィニシウス・ジュニオールがまだ本調子ではないことを強調している。

今季のヴィニシウスは守備面における貢献が増えている代わりに、攻撃面では以前のようなドリブル突破やゴールが影を潜めている。モウリーニョ監督の指示によってそうなったともされていたが、同指揮官も攻撃面で輝く「もう一人のヴィニシウス」を求めているようだ。

「最高バージョンの彼はゴールを決める。アシストするのは重要で、チームのために働くのはもっと重要だ。日々の努力は大切であり、彼はよくやってくれているよ」

「しかし、もう一人のヴィニシウスが存在している。昨季ベンフィカのスタジアムを舞台に、ワンチャンスでゴールを決めて、ホームに勝利を持ち帰った選手がね。彼は最高レベルのパフォーマンスをまだ見せていないんだ」

モウリーニョ監督はMFジュード・ベリンガム、FWキリアン・エンバペ、ヴィニシウスの“BMV”トリオをあまり交代させず、長時間にわたり起用している。明日のエルチェ戦でも休ませる考えはないようだ。

「選手たちの自分の体に対する感覚を私は信頼している。試合間隔は中2日で、メディカルおよびスポーツサイエンスのスタッフの意見も聞かなくてはいけない。しかし可能だるならば、何も不都合なければ、私は明日の試合でも彼らを起用する」

ポルトガル人指揮官はその一方で、MFアルダ・ギュレルについても言及。同選手は、前節ラージョ戦（○4-1）ではベンチスタートだったが、途中出場から奪われていた主導権を一人で取り返し、エンバペのダメ押し弾をアシストしている。

大きな成長を見せながらも、今季1試合の平均出場時間は約45分間にとどまてっているギュレル。モウリーニョ監督にとっては、“BMV”の次のクラスに該当する選手のようだ。

「彼の成長については、私以上に話せる人間がいるはずだ。フィジカル的にも大きな変化を遂げたが、私にとってはそのプレーのクオリティー、ビジョン、オーガナイズ能力こそが素晴らしい。数値的にも非常に興味深い、ファンタスティックなポテンシャルの持ち主だよ」

「試合における彼の影響は非常に大きい。しかし、そこまで大袈裟に話す気はないし、トップ・トップ・トップと3回は言いたくはない。だがトップ・トップとは言えるだろう」

モウリーニョ監督はまた、ハイプレスと低い位置でのプレスのどちらを重視しているのかを問われ、次のように返答している。

「90分間ハイプレスを仕掛けることはできないと思う。それは私たちの特徴ではない。私たちのような特徴を持つチームが90分間プレスを仕掛けることは難しい。重要なのは、高い位置にいるときと低い位置にいるときにどう振る舞うか、となる」

「低い位置でのブロックが好きなのかと問われれば、好きではないと答えるよ。望まないのは、自分の好きなことと選手たちのクオリティーの間に矛盾が生じてしまうことだ。私はハイプレスと、3〜4秒のトランジションからゴールを決めることを好んでいる。その一方で低い位置でのブロック形成は、チームにそのためのクオリティーがあるからすることであり、決して受動的にそうするわけではない。4〜5回CKを与えて、GKのファインセーブに救われるのは苦しい。好きじゃないね」