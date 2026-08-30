レガネス加入のモラタ「僕には夢がある」

レガネスに加入したFWアルバロ・モラタ（33）が、夢を語っている。

昨季加入したコモで、26試合0得点と成績を残せなかったモラタは、レンタルによって故郷マドリーのレガネスに加入した。同クラブの入団会見に臨んだ元スペイン代表FWは「世界レベルではたくさんの、スペイン国内では数クラブの、欧州ではチャンピオンズリーグ出場クラブからのオファーがあった」と明かし、それでもラ・リーガ2部のレガネスを選んだ理由については、どこよりも熱意があったためと説明している。

「僕は一番評価されていると感じる場所に、一番求められているというクラブに行きたいんだ」

「僕は再び選手としての感覚を取り戻したかった。レガネスは自分が幸せになれる、ピッチで楽しめるチャンスをくれたんだ。僕にとってはファンタスティックなことだよ」

「ゴール数について？ どれだけ決めるかを約束することはできない。でも、これだけは誓えるよ。レガネスが目標を達成するために、命をかけてプレーすることはね」

レアル・マドリー、アトレティコ・マドリー、ユヴェントス、チェルシー、ミラン……サービストークでもあるのか「このクラブに加入することが夢だった」と繰り返してきたモラタ。今も夢を抱えているようだ。

「僕の夢は、レガネスとともにラ・リーガ1部の舞台に復帰することだ」