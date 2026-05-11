“安く買って高く売る”…世界最高のスポーツディレクターと称されたモンチ氏、エスパニョールと契約を結ぶ！

エスパニョールは11日、ラモン・ロドリゲス・ベルデホ氏（57）、通称モンチ氏を自クラブのゼネラルスポーツデイレクターとすることを発表した。

モンチ氏はセビージャ、ローマ、アストン・ビラなどでスポーツディレクターとして活躍。とりわけセビージャ時代には、“安く買って高く売る”クラブ戦略を確立。安価で獲得した選手を高価にして売却し、ヨーロッパリーグで4回優勝に導くなどクラブを大きく成長させたことで、触れたものを黄金に変える“ミダスの王”と称された。

世界最高のスポーツディレクターとの呼び声高かったモンチ氏は、2025年にアストン・ヴィラを退団した後、故郷カディスのクラブ、サン・フェルナンドの会長を務めるなどしていたが、これからエスパニョールでその辣腕を振るうことに。同氏は、次のように意気込みを表している。

「未来は今日から始まる。最大限の努力をすることを、自らに課したいと思う」

「このクラブにいることができてうれしい。初日から大きな愛情と敬意を感じることがでいたね。未来、そして現在のために自分の力を差し出せたらと思っているよ」

現在、エスパニョールは勝ち点39で14位に位置。降格圏18位とは勝ち点2差と降格の可能性も残されている状況だ。だがモンチ氏は、チームの残留を信じているようだ。

「私はエスパニョールが残留すると思っている。チームにはそう考えるだけの結論がある。監督も選手たちも必要なだけの勝ち点を獲得するための実力を備えているよ。彼らが大切な存在だと感じられるために、背中を押さなければならない」