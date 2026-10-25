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リーグ・アン
team-logoモナコ
Stade Louis II, Monaco
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2026-27リーグアンをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【10月25日】モナコvsリールのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグアン第8節

モナコ 対 リール
リーグ・アン
モナコ
リール

【南野拓実所属】2026-27リーグアン第8節、モナコvsリールのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。


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2026-27シーズンのリーグアン第8節が日本時間2026年10月25日(日)に開催。南野拓実が所属するモナコと、上田綺世が所属するリールが対戦する。

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本記事では、モナコvsリールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

モナコvsリール｜試合日程・キックオフ時間

モナコvsリールは、日本時間10月25日(日)にモナコのホーム、スタッド・ルイ・ドゥで開催される。

なお上田綺世は負傷により長期離脱の見込みとなっている。

  • 大会：2026-27リーグアン第8節
  • 日時：2026年10月25日(日)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：モナコvsリール
  • 会場：スタッド・ルイ・ドゥ
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モナコvsリール｜放送・配信予定

2026-27リーグアン第8節のモナコvsリールは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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モナコvsリールのおすすめ視聴方法

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モナコvsリール｜チーム情報

モナコ vs リール 予想スタメン

4-2-3-1
モナコ crest
モナコ
ASM
page.match.formation.title
リール crest
リール
LIL
4-2-3-1
ルーカス・フラデツキールーカス・フラデツキーモハメド・サリスモハメド・サリスフラビオ・ナジーニョフラビオ・ナジーニョヴァンデルソンヴァンデルソンサディブ・サネサディブ・サネデニス・ザカリアデニス・ザカリアアンス・ファティアンス・ファティ南野拓実南野拓実アレクサンドル・ゴロヴィンアレクサンドル・ゴロヴィンラミン・カマララミン・カマラパリス・ブルナーパリス・ブルナーベルケ・オゼルベルケ・オゼルアレクサンドロ・リベイロアレクサンドロ・リベイロネイサン・ノイネイサン・ノイteam-logoマキシマ・ゴッフィロマン・プローロマン・プローナビル・ベンタレブナビル・ベンタレブディレーン・バクワディレーン・バクワバンジャマン・アンドレバンジャマン・アンドレイーサン・エンバペイーサン・エンバペハコン・アルナル・ハラルドソンハコン・アルナル・ハラルドソンオリヴィエ・ジルーオリヴィエ・ジルー
リール crest
リール
LIL
4-2-3-1
モナコ

先発メンバー

リール

マネージャー

  • フィリペ・ルイス
  • D. Ancelotti

成績

ASM

ASM - 直近成績

PIS
2-0
TFC
2-2
CSS
1-2
FCL
1-0
SCF
3-0
得点（失点）
9/4
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
LIL

LIL - 直近成績

ZUL
2-1
LEH
1-0
ARS
3-0
B29
1-1
GAL
2-4
得点（失点）
6/9
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

モナコドローリール
1
1
3
リーグ・アン
モナコ badge
モナコ
ASM
0
リール badge
リール
LIL
1
終了
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
1
モナコ badge
モナコ
ASM
0
終了
リーグ・アン
リール badge
リール
LIL
2
モナコ badge
モナコ
ASM
1
終了
リーグ・アン
モナコ badge
モナコ
ASM
0
リール badge
リール
LIL
0
終了
リーグ・アン
モナコ badge
モナコ
ASM
1
リール badge
リール
LIL
0
終了
2得点4
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
リヨンリヨンOL
7421135+814
2
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
7421149+514
3
リールリールLIL
7421105+514
4
パリFCパリFCPAR
8422139+414
5
モナコモナコASM
7421106+414
6
RCランスRCランスRCL
84131612+413
7
スタッド・レンヌスタッド・レンヌREN
74121514+113
8
ロリアンロリアンFCL
732276+111
9
ニースニースNCE
8323810-211
10
マルセイユマルセイユOM
73041410+49
11
ブレストブレストB29
82331412+29
12
トゥールーズトゥールーズTFC
72321211+19
13
オセールオセールAJA
73041117-69
14
ストラスブールストラスブールSTR
72141215-37
15
アンジェアンジェSCO
7214915-67
16
ル・マンル・マンLEM
71331015-56
17
トロワトロワTRO
7115516-114
18
ル・アーヴルル・アーヴルLEH
7025511-62
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ予備予選
UEFAヨーロッパリーグ
ECL出場権
降格プレーオフ
降格


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