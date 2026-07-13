今年9月で41歳…それでも求められるモドリッチ。クロアチア新監督「代表引退はしないでほしい。彼は最高の選手以上の存在だ」

クロアチア代表指揮官に就任したスラベン・ビリッチ監督（57）は、MFルカ・モドリッチ（40）が代表でプレーし続けることを望んでいる。

北中米ワールドカップのラウンド32でポルトガルに敗退したクロアチアはズラトコ・ダリッチ監督が退任。その後任として2006〜2012年に同代表チームを率いていたビリッチ監督の復帰が発表されている。

ダリッチ監督は復帰に際して「代表チームを再び率いれることに幸せを感じている」「野心的な目標を持ちたい」と発言。加えて、モドリッチが代表チームで引き続きプレーする重要性を説いている。

「ルカには代表チームで続けてほしい。彼は代表にとって、最高の選手以上の存在だ」

今年9月で41歳となるモドリッチは代表引退、さらには現役引退まで噂されている状況。選手本人はW杯敗退後、「すぐに分かる」と語るにとどまっている。

しかし、衰えぬプレークオリティーでクロアチア、所属クラブのミランを牽引するモドリッチは、今後もプレーし続けることを期待されている。2026-27シーズンからミランを率いるルベン・アモリム監督も「モドリッチとは2回話をした。足りないならば再びそうさせてもらう」と、モドリッチを戦力に加えたい意向を明かしていた。