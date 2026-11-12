MMA2026のタイムテーブル・パフォーマンス順まとめ

韓国の音楽授賞式『MMA2026（The 18th Melon Music Awards）』が開催される。

本記事では、MMA2026の開催日程や出演アーティスト、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

MMA2026は何時から？開催日程・会場・開始時間まとめ

韓国の音楽授賞式「MMA2026(Melon Music Awards 2026)」は、2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたって開催される。

会場は韓国・ソウルの高尺(コチョク)スカイドーム。18回目を迎える今回は、MMA史上初となる2日間開催が予定されている。

両日とも日本時間17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編がスタートする。

項目 内容 イベント名 MMA2026(Melon Music Awards 2026) 開催日 2026年11月14日(土)・15日(日) 会場 韓国・ソウル 高尺スカイドーム レッドカーペット 両日17:00～(日本時間) 授賞式本編 両日18:00～(日本時間) 開催形式 MMA史上初の2日間開催

MMA2026のタイムテーブル・パフォーマンス順は？

MMA2026には、aespa、ATEEZ、IVE、ILLIT、NCT DREAM、NCT 127、RIIZEなど、全26組のアーティストが出演する。

現時点では、アーティストごとの詳しい出演順や登場時間、セットリストは公式発表されていない。

日別の出演アーティストは発表されているため、11月14日(土)のDAY1と15日(日)のDAY2に分けて紹介する。

11月14日(土)DAY1のタイムテーブル・出演アーティスト

MMA2026のDAY1は、11月14日(土)17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編が開始される。

aespaやATEEZ、NCT DREAM、RIIZE、日本からはHANAなど、計14組が出演予定だ。

開始時間(日本時間) 内容 17:00～ レッドカーペット 18:00～ 授賞式・パフォーマンス開始 未発表 各アーティストの出演順・登場時間

DAY1出演アーティスト(14組)

出演アーティスト AEN aespa ATEEZ Dragon Pony HANA Hearts2Hearts IDID I.O.I NCT DREAM RESCENE RIIZE TUIDE TWS YENA

11月15日(日)DAY2のタイムテーブル・出演アーティスト

MMA2026のDAY2は、11月15日(日)に開催。前日と同じく17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編がスタートする。

IVEやILLIT、NCT 127、NCT WISH、PLAVEなど、計12組が出演する。

開始時間(日本時間) 内容 17:00～ レッドカーペット 18:00～ 授賞式・パフォーマンス開始 未発表 各アーティストの出演順・登場時間

DAY2出演アーティスト(12組)

出演アーティスト 82MAJOR ALPHA DRIVE ONE AND2BLE CORTIS hrtz.wav ILLIT IVE KiiiKiii LNGSHOT NCT 127 NCT WISH PLAVE

MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

MMA2026は、動画配信サービス「U-NEXT」で日本独占ライブ配信される。

日本国内での地上波・BS・CSテレビ放送は予定されておらず、U-NEXTで両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編を視聴できる。

項目 配信情報 テレビ放送 予定なし ネット配信 U-NEXT(日本独占) 配信開始 両日17:00～ 授賞式本編 両日18:00～ 視聴料金 月額プラン会員は追加料金なし 無料トライアル 初回31日間無料トライアル対象 見逃し配信 2027年1月15日(金)23:59まで 字幕・吹替 なし

U-NEXTではMMA2026を見放題作品として配信するため、月額プラン会員であれば追加料金なしで視聴可能。初回31日間無料トライアルの対象者も、無料期間中に楽しめる。

また、見逃し配信はライブ終了後、準備が整い次第開始され、2027年1月15日(金)23:59まで提供される予定だ。

MMA 2026のおすすめ視聴方法

『U-NEXT』では、韓国最大級のK-POP授賞式「MMA2026(Melon Music Awards)」を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。

U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金は発生しない。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。