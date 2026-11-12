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aespa Performs At The Intuit DomeGetty Images Entertainment
MMA 2026は『U-NEXT』で国内独占ライブ＆見逃し配信！まずは31日間無料トライアル
Aoi Fujimiya

MMA2026のタイムテーブル・パフォーマンス順まとめ

MMA2026のパフォーマンス順は？aespa・IVE・ILLIT・NCTら出演者の登場時間とステージ順番を紹介。

31日間無料トライアルあり
MMA2026 kv

U-NEXT

MMA2026 （The 18th Melon Music Awards）をU-NEXTでライブ配信！

ライブ配信：2026年11月14日（土）17:00〜
　　　　　　2026年11月15日（日）17:00〜 

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

期間内の解約なら追加費用なし

MMA2026をライブ配信

韓国の音楽授賞式『MMA2026（The 18th Melon Music Awards）』が開催される。

MMA 2026は『U-NEXT』で国内独占ライブ＆見逃し配信！まずは31日間無料トライアル今すぐ視聴

本記事では、MMA2026の開催日程や出演アーティスト、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

MMA2026は何時から？開催日程・会場・開始時間まとめ

韓国の音楽授賞式「MMA2026(Melon Music Awards 2026)」は、2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたって開催される。

会場は韓国・ソウルの高尺(コチョク)スカイドーム。18回目を迎える今回は、MMA史上初となる2日間開催が予定されている。

両日とも日本時間17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編がスタートする。

項目

内容

イベント名

MMA2026(Melon Music Awards 2026)

開催日

2026年11月14日(土)・15日(日)

会場

韓国・ソウル 高尺スカイドーム

レッドカーペット

両日17:00～(日本時間)

授賞式本編

両日18:00～(日本時間)

開催形式

MMA史上初の2日間開催

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MMA2026のタイムテーブル・パフォーマンス順は？

MMA2026には、aespa、ATEEZ、IVE、ILLIT、NCT DREAM、NCT 127、RIIZEなど、全26組のアーティストが出演する。

現時点では、アーティストごとの詳しい出演順や登場時間、セットリストは公式発表されていない

日別の出演アーティストは発表されているため、11月14日(土)のDAY1と15日(日)のDAY2に分けて紹介する。

11月14日(土)DAY1のタイムテーブル・出演アーティスト

MMA2026のDAY1は、11月14日(土)17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編が開始される。

aespaやATEEZ、NCT DREAM、RIIZE、日本からはHANAなど、計14組が出演予定だ。

開始時間(日本時間)

内容

17:00～

レッドカーペット

18:00～

授賞式・パフォーマンス開始

未発表

各アーティストの出演順・登場時間

DAY1出演アーティスト(14組)

出演アーティスト

AEN

aespa

ATEEZ

Dragon Pony

HANA

Hearts2Hearts

IDID

I.O.I

NCT DREAM

RESCENE

RIIZE

TUIDE

TWS

YENA

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11月15日(日)DAY2のタイムテーブル・出演アーティスト

MMA2026のDAY2は、11月15日(日)に開催。前日と同じく17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編がスタートする。

IVEやILLIT、NCT 127、NCT WISH、PLAVEなど、計12組が出演する。

開始時間(日本時間)

内容

17:00～

レッドカーペット

18:00～

授賞式・パフォーマンス開始

未発表

各アーティストの出演順・登場時間

DAY2出演アーティスト(12組)

出演アーティスト

82MAJOR

ALPHA DRIVE ONE

AND2BLE

CORTIS

hrtz.wav

ILLIT

IVE

KiiiKiii

LNGSHOT

NCT 127

NCT WISH

PLAVE

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MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

MMA2026は、動画配信サービス「U-NEXT」で日本独占ライブ配信される。

日本国内での地上波・BS・CSテレビ放送は予定されておらず、U-NEXTで両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編を視聴できる。

項目

配信情報

テレビ放送

予定なし

ネット配信

U-NEXT(日本独占)

配信開始

両日17:00～

授賞式本編

両日18:00～

視聴料金

月額プラン会員は追加料金なし

無料トライアル

初回31日間無料トライアル対象

見逃し配信

2027年1月15日(金)23:59まで

字幕・吹替

なし

U-NEXTではMMA2026を見放題作品として配信するため、月額プラン会員であれば追加料金なしで視聴可能。初回31日間無料トライアルの対象者も、無料期間中に楽しめる。

また、見逃し配信はライブ終了後、準備が整い次第開始され、2027年1月15日(金)23:59まで提供される予定だ。

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MMA 2026のおすすめ視聴方法

mma2026 u-next kvU-NEXT

U-NEXT』では、韓国最大級のK-POP授賞式「MMA2026(Melon Music Awards)」を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。

U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金は発生しない。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

  1. U-NEXT公式サイトにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」を選択
  3. メールアドレスなど必要情報を入力して無料トライアル登録完了
  4. 「MMA2026」の配信ページから視聴を開始するだけ！
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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