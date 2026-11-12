MMA2026のタイムテーブル・パフォーマンス順まとめ

韓国の音楽授賞式『MMA2026（The 18th Melon Music Awards）』が開催される。
本記事では、MMA2026の開催日程や出演アーティスト、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。
MMA2026は何時から？開催日程・会場・開始時間まとめ
韓国の音楽授賞式「MMA2026(Melon Music Awards 2026)」は、2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたって開催される。
会場は韓国・ソウルの高尺(コチョク)スカイドーム。18回目を迎える今回は、MMA史上初となる2日間開催が予定されている。
両日とも日本時間17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編がスタートする。
項目
内容
イベント名
MMA2026(Melon Music Awards 2026)
開催日
2026年11月14日(土)・15日(日)
会場
韓国・ソウル 高尺スカイドーム
レッドカーペット
両日17:00～(日本時間)
授賞式本編
両日18:00～(日本時間)
開催形式
MMA史上初の2日間開催
MMA2026のタイムテーブル・パフォーマンス順は？
MMA2026には、aespa、ATEEZ、IVE、ILLIT、NCT DREAM、NCT 127、RIIZEなど、全26組のアーティストが出演する。
現時点では、アーティストごとの詳しい出演順や登場時間、セットリストは公式発表されていない。
日別の出演アーティストは発表されているため、11月14日(土)のDAY1と15日(日)のDAY2に分けて紹介する。
11月14日(土)DAY1のタイムテーブル・出演アーティスト
MMA2026のDAY1は、11月14日(土)17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編が開始される。
aespaやATEEZ、NCT DREAM、RIIZE、日本からはHANAなど、計14組が出演予定だ。
開始時間(日本時間)
内容
17:00～
レッドカーペット
18:00～
授賞式・パフォーマンス開始
未発表
各アーティストの出演順・登場時間
DAY1出演アーティスト(14組)
出演アーティスト
AEN
aespa
ATEEZ
Dragon Pony
HANA
Hearts2Hearts
IDID
I.O.I
NCT DREAM
RESCENE
RIIZE
TUIDE
TWS
YENA
11月15日(日)DAY2のタイムテーブル・出演アーティスト
MMA2026のDAY2は、11月15日(日)に開催。前日と同じく17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編がスタートする。
IVEやILLIT、NCT 127、NCT WISH、PLAVEなど、計12組が出演する。
開始時間(日本時間)
内容
17:00～
レッドカーペット
18:00～
授賞式・パフォーマンス開始
未発表
各アーティストの出演順・登場時間
DAY2出演アーティスト(12組)
出演アーティスト
82MAJOR
ALPHA DRIVE ONE
AND2BLE
CORTIS
hrtz.wav
ILLIT
IVE
KiiiKiii
LNGSHOT
NCT 127
NCT WISH
PLAVE
MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定は？
MMA2026は、動画配信サービス「U-NEXT」で日本独占ライブ配信される。
日本国内での地上波・BS・CSテレビ放送は予定されておらず、U-NEXTで両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編を視聴できる。
項目
配信情報
テレビ放送
予定なし
ネット配信
配信開始
両日17:00～
授賞式本編
両日18:00～
視聴料金
月額プラン会員は追加料金なし
無料トライアル
初回31日間無料トライアル対象
見逃し配信
2027年1月15日(金)23:59まで
字幕・吹替
なし
U-NEXTではMMA2026を見放題作品として配信するため、月額プラン会員であれば追加料金なしで視聴可能。初回31日間無料トライアルの対象者も、無料期間中に楽しめる。
また、見逃し配信はライブ終了後、準備が整い次第開始され、2027年1月15日(金)23:59まで提供される予定だ。
MMA 2026のおすすめ視聴方法
『U-NEXT』では、韓国最大級のK-POP授賞式「MMA2026(Melon Music Awards)」を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。
U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金は発生しない。
■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
- U-NEXT公式サイトにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」を選択
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- 「MMA2026」の配信ページから視聴を開始するだけ！
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。