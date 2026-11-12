MA2026はいつ？出演アーティスト・テレビ放送・ネット配信予定

韓国の音楽授賞式『MMA2026（The 18th Melon Music Awards）』が開催される。

本記事では、MMA2026の開催日程や出演アーティスト、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法について紹介する。

MMA2026はいつ開催？日程・会場・開始時間まとめ

韓国の音楽授賞式「MMA2026(Melon Music Awards 2026)」は、2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたって開催される。

会場は韓国・ソウルの高尺(コチョク)スカイドーム。両日とも日本時間17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編がスタートする予定だ。

項目 内容 イベント名 MMA2026(Melon Music Awards 2026) 開催日 2026年11月14日(土)・15日(日) 会場 韓国・ソウル 高尺スカイドーム レッドカーペット 両日17:00～(日本時間) 授賞式 両日18:00～(日本時間) 日本での配信 U-NEXT(独占ライブ配信)

MMA2026の出演アーティスト一覧！全26組の日別ラインナップ

MMA2026には、aespa、ATEEZ、IVE、NCT DREAM、NCT 127、RIIZEなど、人気K-POPアーティストを含む全26組が出演する。

11月14日(土)のDAY1には14組、15日(日)のDAY2には12組が登場。日本からはHANAが出演するほか、I.O.Iの再集結も注目される。

11月14日(土)DAY1の出演アーティスト

出演アーティスト AEN aespa ATEEZ Dragon Pony HANA Hearts2Hearts IDID I.O.I NCT DREAM RESCENE RIIZE TUIDE TWS YENA

11月15日(日)DAY2の出演アーティスト

出演アーティスト 82MAJOR ALPHA DRIVE ONE AND2BLE CORTIS hrtz.wav ILLIT IVE KiiiKiii LNGSHOT NCT 127 NCT WISH PLAVE

なお、出演アーティストやステージの順番は変更される可能性があります。

MMA2026のテレビ放送・ネット配信予定は？日本からの視聴方法

MMA2026は、動画配信サービス「U-NEXT」で日本独占ライブ配信される。

日本国内での地上波・BS・CSテレビ放送は発表されておらず、U-NEXTが主な視聴手段となる。

放送・配信サービス 対応状況 U-NEXT 日本独占ライブ・見逃し配信 地上波テレビ 放送予定なし BS・CS 放送予定なし Netflix 配信予定なし Amazonプライムビデオ 配信予定なし DAZN 配信予定なし

U-NEXTでは、両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式本編をライブ配信する。

MMA2026は見放題作品として配信されるため、U-NEXTの月額会員であれば追加料金なしで視聴可能。初回31日間無料トライアルの対象者も、無料期間中に楽しめる。

また、見逃し配信はライブ終了後、準備が整い次第開始され、2027年1月15日(金)23:59まで視聴できる予定だ。

MMA2026の日本限定投票企画「Japan Favorite Artist by U-NEXT」とは？

MMA2026では、日本限定の特別賞「Japan Favorite Artist by U-NEXT」の投票企画も実施されている。

ノミネートされているアーティストは以下の5組だ。

ノミネートアーティスト CORTIS ILLIT IVE NCT WISH RIIZE

MMA 2026のおすすめ視聴方法

『U-NEXT』では、韓国最大級のK-POP授賞式「MMA2026(Melon Music Awards)」を2026年11月14日(土)・15日(日)の2日間にわたり独占ライブ配信する。両日とも17:00からレッドカーペット、18:00から授賞式が配信される。

U-NEXTでは31日間無料トライアルが利用可能。MMA2026は見放題対象のため、無料トライアル期間中でも追加料金なしで視聴できる。期間内に解約すれば月額料金は発生しない。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。