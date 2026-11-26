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メジャーリーグサッカー（MLS）が、ポストシーズン方式のさらなる大幅改革を最終調整している。2027-28シーズンからワイルドカードラウンドと1回戦の3戦2勝制を廃止する方針だ。16チームによる新方式は、現行方式が勢いの維持やレギュラーシーズン上位チームへの報奨という点で効果を発揮できなかったことを受け、レギュラーシーズンの緊張感を高める狙いがある。

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MLS、プレーオフの大幅改革へ

2026年のMLSカップ・プレーオフが始まる中、MLSは ポストシーズン方式のさらなる大幅改革 を最終調整している。『ガーディアン』によると、リーグは2027-28シーズンから、導入後間もないワイルドカードラウンドと、1回戦の3戦2勝制を廃止する。

変更後のプレーオフは16チームで争われる。新方式では、最初の2ラウンドをホーム＆アウェーの2試合制で行い、準決勝と決勝はシード順位が上のチームの本拠地で行う一発勝負に戻る。

3戦2勝制を廃止する理由

2023年に導入された1回戦の3戦2勝制は、盛り上がりを持続させることも、レギュラーシーズンでの好成績に報いることもできなかった。過去3シーズンは、11月の代表戦期間の影響で、レギュラーシーズン終了から2回戦まで実に35日が空いていた。

2026年はワールドカップによる中断があったため、MLSは今年のプレーオフ開幕を代表戦期間の後にずらすことができた。それでも、レギュラーシーズン最終節から準々決勝までの間隔は28日に及んだ。リーグは今回の案に決める前に、オーストラリアンフットボールを参考にしたダブルエリミネーション方式も検討していた。

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MLSの広報担当者は今回の報道についてすぐにはコメントしなかったが、リーグは8月の時点で方式を見直していることを認めていた。当時、広報担当者は「メジャーリーグサッカーは、2027-28シーズンからの新たな大会カレンダーへの移行を巡る広範な見直しの一環として、ポストシーズン方式の変更案を引き続き検討している」と述べていた。

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レギュラーシーズンの緊張感を取り戻せるか

度重なる変更の主な理由は、レギュラーシーズンの各試合の重要性を高めたいという考えにある。現行方式ではクラブの60％がプレーオフに進出でき、争いが過度に緩やかになっている。

その緩さを示したのが今年のレアル・ソルトレイクだ。ワールドカップ後の16試合でわずか1勝だったにもかかわらず、プレーオフ1回戦に進出した。レギュラーシーズン最終節で上回ったミネソタ・ユナイテッドも、直近18試合で1勝という不振に陥っていた。

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2027-28シーズンの新方式は、1996年のリーグ発足以来、MLSにとって6種類目のプレーオフ方式となる。リーグは2019年に複数試合制の対戦を一時廃止したが、アップルとの放映契約締結後に再導入した。その理由の一つは、下位で進出したチームにもポストシーズンの試合収入を少なくとも1試合分保証することだった。

MLSプレーオフの今後は？

当面、各クラブは現行方式で2026年のMLSカップ・プレーオフを戦う。大幅改革は2027-28シーズンの新たな大会カレンダーとともに導入される。

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新方式の細部には、まだ明らかになっていない点もある。ホーム＆アウェーの開催順をどう決めるかは不明だ。ただ、MLSが以前にホーム＆アウェー方式を採用した際は、シード順位が上のチームが決着のつく第2戦をホームで戦っていた。